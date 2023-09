DFB und Nagelsmann offenbar einig – zwei Weggefährten als Co-Trainer?

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann soll einem Bericht zufolge Bundestrainer werden. Zwischen beiden Parteien bestehe eine grundsätzliche Einigung. Der FC Bayern ist nicht unbeteiligt.

Update vom 19. September, 21.35 Uhr: Der designierte Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in seiner neuen Rolle beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) voraussichtlich vom ehemaligen Nationalspieler Sandro Wagner und seinem langjährigen Vertrauten Benjamin Glück unterstützt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung (Mittwochausgabe).

Demnach sei das Engagement von Wagner „im Gespräch“. Der 35-Jährige, aktuell Assistent von Hannes Wolf bei der U20-Nationalmannschaft, hatte mit seinem Chef bereits Interimscoach Rudi Völler beim Länderspiel gegen Frankreich (2:1) assistiert. Dabei hinterließ Wagner nach Aussagen von Völler und einiger Nationalspieler einen sehr guten Eindruck. Der Ex-Nationalstürmer spielte zudem bei der TSG Hoffenheim unter Nagelsmann.

Etwas weiter scheint die Personalie Glück: Der 37-Jährige werde Nagelsmann zum DFB begleiten, hieß es. Glück lernte Nagelsmann einst in Hoffenheim kennen und wurde dort dessen Co-Trainer. In dieser Rolle begleitete er ihn auch auf dessen weiteren Stationen in Leipzig und beim FC Bayern, wo Nagelsmann im März seinen Job verloren hatte.

Update vom 19. September, 20.28 Uhr: Die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer beim DFB soll nur noch Formsache sein. Nach den ersten Medienberichten haben sich auch viele Journalisten in Deutschland zu Wort gemeldet. Die Pressestimmen fallen unterschiedlich aus. Während viele den mutigen Schritt loben, gibt es vereinzelt negative Stimmen wie beispielsweise die „erstaunliche Fehlentscheidung“. Alle Meinungen lesen Sie hier.

Update vom 19. September, 14.25 Uhr: Nach Kicker-Informationen müssen vor der offizielen Bekanntgabe Nagelsmanns als neuen Bundestrainer noch formelle Schritte erfolgen. Beim DFB müssen derAufsrichtsrat und die Gesellschafterversammlung zustimmen, zudem muss sein Vertrag beim FC Bayern aufgelöst werden. Mit einer Bekanntgabe am heutigen Dienstag ist deshalb nicht mehr zu rechnen, aber in jedem Falle noch in dieser Woche.

Update vom 19. September, 13.10 Uhr: Jetzt geht es wohl ganz zügig! Der DFB hat auf Anfrage des SID bestätigt, dass es am heutigen Dienstag „ein erstes Treffen von DFB-Präsident Neuenunfdorf und Rudi Völler mit Julian Nagelsmann“ gegeben hat. DFB-Präsident Neuendorf berichtet von „guten Gesprächen“.

Erstmeldung vom 19. September:

Frankfurt – Julian Nagelsmann soll nach Informationen der Bild neuer Fußball-Bundestrainer werden. Der Deutsche Fußball-Bund habe sich mit dem 36 Jahre alten früheren Bayern-Trainer grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit bis zur Heim-EM 2024 geeinigt, hieß es am Dienstagmittag. Es seien nur noch letzte Details zu klären. Vom DFB und von Nagelsmann gab es dazu zunächst keine Bestätigung.

Julian Nagelsmann soll Bundestrainer-Amt übernehmen – Gespräch am Dienstag?

Nach Informationen des Sport-Informationsdienstes (SID) kommt es am Dienstag zu einem Gespräch zwischen Nagelsmann und der DFB-Spitze. Einen ausgehandelten Kontrakt gibt es aber noch nicht. Der Kicker bestätigte die Einigung und prognostizierte sogar, dass der DFB die Personalie „in Kürze“ ebenfalls bestätigen wird.

Nagelsmann würde die Nachfolge von Hansi Flick antreten, von dem sich der Verband am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit getrennt hatte. Die DFB-Auswahl hatte am Vorabend mit 1:4 gegen Japan und damit das dritte Spiel nacheinander verloren. Nagelsmann war in München im vergangenen März in einer Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein laufender Vertrag in München solle aufgelöst werden, er komme ablösefrei zum DFB, hieß es in dem Bericht weiter.

Völler sagte ab: DFB bei Bundestrainer-Suche jetzt wohl fündig geworden

Beim 2:1 gegen Frankreich am 12. September in Dortmund hatte übergangsweise Sportdirektor Rudi Völler bei einem Kurz-Comeback als Teamchef gemeinsam mit Hannes Wolf und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner auf der deutschen Bank übernommen.

Der 63-Jährige hatte das aber bereits vor der Partie als „einmalige“ Aufgabe bezeichnet und die Eile in der Bundestrainer-Suche bekräftigt. Am 9. Oktober fliegt die Nationalmannschaft nach Nordamerika für zwei Länderspiele gegen die USA und Mexiko.

Gelingt jetzt die Wende? DFB setzt wohl auf Nagelsmann – FC Bayern hilft mit

Mit Flick war die DFB-Auswahl bei der WM Ende 2022 in Katar bereits in der Vorrunde gescheitert, in diesem Jahr gelang in sechs Spielen nur ein Sieg beim 2:0 gegen Peru. Völler sprach von einem „WM-Ballast“, den Flick nicht habe abschütteln können.

Unmittelbar nach der heftigen Pleite gegen Japan war über etliche Namen spekuliert worden, unter anderem auch über die schier ewige Wunschlösung Jürgen Klopp, der aber an den FC Liverpool gebunden ist. Nagelsmann hatte bislang keinen neuen Verein gefunden.

Offen war die Geldfrage, weil er vertraglich mit einem gut dotierten Arbeitspapier an den Rekordmeister gebunden war. Dass eine Einigung des finanziell angeschlagenen DFB mit den Bayern möglich ist, hatte sich frühzeitig angedeutet. (epp/dpa/SID)