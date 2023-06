Bayern-Star gemeint? Schweinsteiger zweifelt an Einstellung von DFB-Team

Von: Patrick Mayer

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist ein Jahr vor der EM im eigenen Land nicht in Form. Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger bemängelt die Mentalität des DFB-Teams.

München/Warschau - Für die deutsche Nationalmannschaft läuft es ein Jahr vor der EM 2024 im eigenen Land so gar nicht rund. In den vergangenen 16 Länderspielen gab es nur fünf Siege. Teils waren ernüchternde Leistungen dabei, wie beim jüngsten 3:3 (1:2) des DFB-Teams gegen die Ukraine.

Bastian Schweinsteiger: Ex-Bayern-Star kritisiert Einstellung der DFB-Elf

Schon vor dem vermasselten Länderspiel der deutschen Elf in Polen (0:1) übte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger deutliche Kritik an der Einstellung der Truppe von Bundestrainer Hansi Flick. Der langjährige Spieler des FC Bayern stellte die Mentalität einzelner Nationalspieler infrage.

Und der 38-jährige Oberbayer schlug vor, bei Nominierungen künftig mehr nach dem Willen der Spieler zu schauen, und nicht nur nach fußballerischem Talent.

Einst beim FC Bayern, jetzt ARD-Experte: Bastian Schweinsteiger. © IMAGO / Eibner

„Gott sei Dank haben wir noch ein Jahr Zeit. Wenn wir uns die letzten Spiele anschauen, ist diese Saison sehr böse gelaufen“, meinte Schweinsteiger schon vor Spielbeginn in Warschau: „Wenn man die Nationalmannschaft zuletzt sieht, war nicht viel Positives dabei. Da waren nicht viele Spiele, die die Zuschauer zum Jubeln gebracht haben. Vor der EM (2021) gegen Holland (3:2 im März 2019, d. Red.) vielleicht, oder bei der WM gegen Spanien (1:1).“ Die Stimmung bei den deutschen Fans „erinnert mich so ein bisschen an die WM 2006“, sagte er.

Bastian Schweinsteiger: ARD-Experte vermisst Euphorie bei deutschen Fußball-Fans

Zur Einordnung: Auch damals wollte in Deutschland vor dem Heim-Turnier keine Stimmung aufkommen, ehe die Weltmeisterschaft zum sogenannten Sommermärchen wurde. Fußballerisch habe das DFB-Team seit Längerem „große Probleme, die Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden“, erklärte Schweinsteiger und kritisierte die Dreierkette, die Flick immer wieder wählt: „Das hohe Verteidigen ist ein Risiko. Die Spieler kommen nicht perfekt damit klar. Ich wäre eher dafür, dass man aus der defensiveren Grundhaltung gegen den Ball spielt. Was heutzutage vielleicht nicht mehr so populär ist.“

Dass nicht jeder, der in der Bundesliga zweimal oder dreimal gut spielt, sofort nominiert wird, sondern man muss es sich wieder verdienen.

Bei den Nominierungen sollte man „vielleicht darüber nachdenken, ob man in Deutschland immer nur die Spieler haben möchte, die großes Potenzial haben. Oder man sucht sich die Spieler, die die Einstellung haben. Bei Füllkrug hat man das Gefühl, dass er es als Geschenk sieht, bei der Nationalmannschaft zu sein“, meinte Schweinsteiger zur Mentalitätsfrage. Ein Verweis auf Bayern-Star Leroy Sané, dem in der Vergangenheit wiederholt mangelnde Einstellung vorgehalten wurde?

Bastian Schweinsteiger: Bayern-Ikone lobt Bremens Niclas Füllkrug

Seiner Ansicht nach dürfe „nicht nur das Fußballerische im Vordergrund stehen, sondern die Leidenschaft“ und das sei bei Füllkrug so, sagte der frühere DFB-Kapitän und riet dazu, „dass nicht jeder, der in der Bundesliga zweimal oder dreimal gut spielt, sofort nominiert wird, sondern man muss es sich wieder verdienen. Das hat zum Beispiel Niclas Füllkrug gemacht.“ (pm)