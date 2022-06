Sara Doorsoun: Privates, Karriere, Erfolge - Das wissen wir über die deutsche Nationalspielerin

Sara Doorsoun spielt seit 2016 für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. © IMAGO / foto2press

Die DFB-Spielerin Sara Doorsoun startete ihre Karriere in Jungenmannschaften, heute spielt sie für die Frauen-Mannschaft von Eintracht Frankfurt.

München – Die am 17. November 1991 in Köln geborene Sara Doorsoun ist eine deutsche Fußball-Spielerin, die als Abwehr-Defensiv-Allrounderin seit Januar 2022 beim deutschen Spitzenklub Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. 2016 debütierte sie als eine von wenigen Spielerinnen mit Migrationshintergrund in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, drei Jahre später erzielte sie ihr erstes Länderspieltor. Aufgrund ihrer Herkunft titulierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Sara Dooursoun einmal als „50 Prozent iranisch, 50 Prozent türkisch, 100 Prozent deutsch“. Auch als „Die ehrgeizige Multikulturelle“ wird sie in von Medien gerne bezeichnet. Laut dem deutschen Fußballportal www.soccerdonna.de beträgt ihr Marktwert 80.000 Euro. Über ihr Privatleben hält sich Sara Doorsoun bedeckt.

Sara Doorsoun Deutsche Fußballerin Geburtstag 17. November 1991 Geburtsort Köln Größe 1,72 Meter Position Abwehr Verein Eintracht Frankfurt

Sara Doorsoun: So begann ihre Karriere

Wie viele Fußballspielerinnen startete auch Sara Doorsoun, Tochter eines Iraners und einer Türkin, ihre Fußballkarriere in einer Jungenmannschaft (SV Wesseling). Später wechselte sie zur SSV Köttingen in eine Mädchenmannschaft, die nächste Station war der SC Fortuna Köln. Weitere Stationen und Erfolge in ihrer Karriere:

2008 wechselte Sara Doorsoun zum Bundesliga-Absteiger SG Wattenscheid 09, mit dem sie 2009 das Halbfinale im DFB-Pokal erreichte.



2010 wechselte sie zum SC 07 Bad Neuenahr, für den sie am 7. März 2010 bei der 1:4-Niederlage gegen den SC Freiburg in der Bundesliga debütierte. Mit Bad Neuenahr erreichte sie 2011 erneut das Pokalhalbfinale.



Zur Saison 2012/13 wechselte die Abwehr-Mittelfeld-Spielerin zum amtierenden deutschen Meister 1. FFC Turbine Potsdam.



Im Mai 2013 verkündete sie ihren Wechsel zur SGS Essen.



Zur Saison 2018/19 wechselte Sara Doorsoun zum Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg. Dort unterschrieb sie bis 2021. Gleich im ersten Jahr gelang ihr das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.



Im Januar 2022 wechselte sie zu Eintracht Frankfurt und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Am 13. Spieltag der Saison 2021/22 debütierte Doorsoun für Eintracht Frankfurt im Heimspiel gegen den SC Freiburg.

Sara Doorsoun: Ihre Vereinshistorie im Detail

Eintracht Frankfurt, 01.01.2022 – 30.06.2022

VfL Wolfsburg, 01.07.2018 – 31.12.2021

VfL Wolfsburg II, 01.07.2021 – 31.12.2021

SGS Essen, 01.07.2013 – 30.06.2018

Turbine Potsdam, 01.07.2012 – 30.06.2013

SC 13 Bad Neuenahr, 01.01.2010 – 30.06.2012

SG Wattenscheid 09, 01.07.2008 – 30.06.2010

Sara Doorsoun: Karriere in der Nationalmannschaft

Zwischen 2006 und 2010 bestritt Sara Doorsoun insgesamt zehn Partien für diverse DFB-Nachwuchsauswahlen. Am 3. März 2016 kam sie beim SheBelieves Cup 2016 im Spiel gegen Frankreich zu ihrem ersten A-Länderspiel, bei dem sie gleich in der Startelf stand. Weitere wichtige Punkte:

Bei der EM 2017 in den Niederlanden kam bei vier Spielen zweimal zum Einsatz. Das deutsche Team schied im Viertelfinale gegen Dänemark aus.

In der anschließenden Qualifikation für die WM 2019 kam sie in fünf von acht Spielen zum Einsatz, in denen die deutsche Abwehr kein Gegentor zuließ, und konnte sich mit der Mannschaft für die WM qualifizieren.



Für die WM 2019 wurde sie von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ins deutsche Team berufen und kam in den fünf Spielen der deutschen Mannschaft zum Einsatz, wobei sie zusammen mit Marina Hegering die Innenverteidigung bildete, die viermal kein Gegentor zuließ. Durch eine 1:2-Niederlage gegen Schweden im Viertelfinale schied sie mit der Mannschaft aber aus und verpasste die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020.

Im September 2021 musste Sara Doorsoun ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft in Cottbus gegen Bulgarien bzw. in Chemnitz gegen Serbien aufgrund einer Muskelverletzung absagen. Im Februar 2022 kehrte Sara Doorsoun für das EM-Vorbereitungsturnier in England in die DFB-Auswahl zurück. Bei der Frauen-EM 2022 im Juli will Doorsoun ein Ausrufezeichen setzen.