Saudis suchen jetzt Hobby-Fußballer – und bieten angeblich unglaubliches Salär

Von: Korbinian Kothny

Als Hobbyfußballer bis zu 200.000 US-Dollar verdienen? Saudi-Arabien soll das möglich machen. Eine Stellenanzeige sorgt für Wirbel in englischen Medien.

München – Um die 700 Millionen Euro hätte Kylian Mbappé für ein einjähriges Abenteuer in Saudi-Arabien erhalten. Der Franzose lehnte trotzdem ab. Cristiano Ronaldo hingegen lässt sich sein Engagement bei Al-Nassr für immerhin 200 Millionen Euro im Jahr (kolportierte Summe) vergüten. Geld spielt im Wüstenstaat offenbar keine Rolle.

Anzeige für vierte Liga Saudi-Arabiens: Amateurfußballer gesucht

Mahrez, Benzema, Mané, … die Liste, der im Sommer nach Saudi-Arabien gewechselten Fußballprofis ist lang. Jetzt sollen aber offenbar sogar Amateurkicker vom Transferwahnsinn im Königreich profitieren können.

Cristiana Ronaldo verdient in Saudi-Arabien 200 Millionen Euro im Jahr. © IMAGO/Mutsu Kawamori

Mehrere englische Medien berichten von einem Angebot für die saudi-arabische Third Division, der vierten Liga. Auf futboljobs.com gibt es das Angebot tatsächlich. Es werden aktive Stürmer, Spielmacher, Flügelspieler, defensive Mittelfeldspieler und Innenverteidiger, die für eine Herausforderung bereit sind, gesucht. Das Niveau der Liga dürfte dabei nicht mit der deutschen 4. Liga zu vergleichen sein, sondern eher dem tieferen Amateurbereich.

Saudi Third Divison Liga-Level vierte Liga Anzahl der Mannschaften: 40 Aktueller Meister: Mudhar Club

Bis zu 200.000 US-Dollar Jahresgehalt als Amateurfußballer?

Als Gehalt werden trotzdem 3000 bis 4000 US-Dollar plus ein eigenes Haus geboten. Ob sich das Gehalt auf das ganze Jahr oder pro Monat bezieht, steht nicht in der Anzeige. Englische Medien berichten allerdings, dass es sich um ein Wochengehalt halten soll. Das würde einem Jahresgehalt von bis zu 208.000 US-Dollar entsprechen.

Bewerbungen sind allerdings nur Spielern vorbehalten, die ein Abo als ‚gold subscriber‘ bei futbaljobs.com abgeschlossen haben. Solche Nutzer müssen auch ein Lebenslauf hochladen. Des Weiteren sollen die Spieler bei dieser Anzeige ihr Transfermarkt-Profil angeben und Videos mitschicken.

Saudi-Angebot für Amateurfußballer nicht offiziell bestätigt

Sucht man ansonsten derzeit auf der Plattform nach anderen Angeboten aus Saudi-Arabien, gibt es allerdings keine weiteren Annoncen. Offiziell bestätigt ist auch das gigantische Angebot nicht. Nach eigenen Angaben kontaktierte The New Arab deswegen den saudischen Fußball-Verband, erhielt aber bislang keine Antwort. Der Traum eines manchen Hobbyfußballers in Saudi-Arabien wie ein Profi zu leben, dürfte daher eher ein Traum bleiben. (kk)