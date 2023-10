So plant Saudi-Arabien die Mega-WM

Von: Philipp Kessler

Bei der WM 2022 in Katar gelang der Nationalmannschaft aus Saudi-Arabien ein Coup: Sie besiegten den späteren Weltmeister Argentinien. © Bagu Blanco/imago

In Saudi-Arabien hofft man auf die Zuteilung der Weltmeisterschaft 2034. Sogar ein bisheriger Konkurrent sichert mittlerweile seine Unterstützung zu.

Riad – Saudi-Arabien schnuppert an der Fußball-Weltspitze. Bester Beweis: Bei der WM 2022 besiegte die Nationalmannschaft des Königreichs den späteren Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi (36) mit 2:1. „Dieser Sieg wird für immer in unseren Herzen und Erinnerungen bleiben“, so der saudische Verbandspräsident Yasser Al Misehal (49). „Er hat uns den Glauben in unser System, unseren Ansatz, unsere Pläne für den saudi-arabischen Fußball gegeben. Dieser Tag war mehr als nur ein gutes Ergebnis. Er hat gezeigt, was uns Fußball bedeutet und dass Saudi-Fans mit allen anderen Anhängern der Welt verbunden sind, um unsere Liebe für den Sport zu teilen.“

Fußball-WM 2034 Startdatum: 10. Juni 2034 Bewerbungsphase: 4. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2023

Saudischer Fußball-Boss hat noch größere Pläne

Der Fußball-Boss hat noch größere Pläne - und die Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2034 spielt dabei eine Riesen-Rolle. Al Misehal: „Die Zukunft ist vielversprechend. 2034 ist ein sehr wichtiges Jahr für uns. Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis dahin zu den 20 besten männlichen Fußballnationen zu gehören. Wir wollen auf unserem besten Level sein, wenn wir die Welt zu Gast haben. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.“

Die Saudi Pro League sorgt seit der Ankunft von Cristiano Ronaldo (38/Al-Nassr) im Winter mit Mega-Transfers für weltweite Schlagzeilen. Die Superstars sollen auch Inspiration für die saudischen Spieler sein. Generell hat die Entwicklung der eigenen Talente Priorität. Ab der Saison 2026/27 müssen die Clubs der Saudi Pro League beispielsweise acht einheimische Spieler, die Absolventen der saudi-arabischen Vereinsakademien sind, in ihren 25-köpfigen Kader aufnehmen, wobei vier direkt aus dem eigenen Nachwuchs der jeweiligen Clubs kommen müssen.

Saudi-Arabien steckt mehr als zwei Milliarden Euro in neue Stadien

Auch infrastrukturell legt Saudi-Arabien nach. Laut arabischen Medien investiert das Königreich rund 2,5 Milliarden Euro in neue Stadien für die geplante WM in elf Jahren. Am Samstag eröffnet Al-Shabab gegen Al-Tai sein neues Schmuckstück. Im Norden der Hauptstadt Riad soll eine neue Arena mit 45.000 Sitzplätzen entstehen. Das King Abdullah Stadion in der Hafenstadt Dschidda ist ohnehin hochmodern und hat eine Kapazität von knapp 62.000. Das Qiddiya Stadion in Dammam soll ebenfalls ein Meisterwerk werden - und zwar bis zur Asienmeisterschaft 2027.

Der Hauptfokus liegt aber auf der WM 2034. Saudi-Arabien hat bereits mehr als 100 von 211 Fußballverbänden, die das Königreich bei seiner Bewerbung unterstützen. Auch Indonesien, das bis dato als Hauptkonkurrent galt, gehört seit Mittwoch dazu, wie Verbandspräsident Erick Thohir (53) verriet.

Saudi-Arabien bisher einziger Bewerber für WM 2034

Fakt ist: Gibt es bis zum 31. Oktober keinen neuen Gegenkandidaten, wird die Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien stattfinden. Es wäre ein Meilenstein für das Königreich und Kronprinz Mohammed bin Salman (38) im Zuge der „Vision 2030“, mit der Saudi-Arabiens Wirtschaft unabhängiger von Öl werden soll. Auch der Fußball spielt eine große Rolle dabei. Philipp Kessler