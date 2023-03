SC Freiburg empfängt Juventus Turin – alle Infos zum Europa-League-Rückspiel

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf Juventus Turin. © Uwe Anspach/dpa

Am Donnerstagabend findet in der Europa League das Rückspiel zwischen dem SC Freiburg und Juventus Turin statt. Hier finden Sie alle Infos:

Der SC Freiburg will gegen Juventus Turin eine Überraschung schaffen. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel steigt am Donnerstag (16. März) in Freiburg das Rückspiel.

SC Freiburg gegen Juventus Turin – alle Infos zur Europa League finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß im Europa-Park Stadion ist um 18:45 Uhr. Die Partie wird live von RTL+ übertragen. (nwo)