SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der SC Freiburg Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Freiburg – In der Fußall-Bundesliga steht der 4. Spieltag an und der Druck auf Borussia Dortmund wächst. Der Vizemeister hat einen schwachen Start in die Saison 2023/24 hingelegt und muss dringend punkten, damit die angespannte Stimmung wieder umschlägt. Einfach wird es beim SC Freiburg aber nicht, die Punkte mitzunehmen in den Ruhrpott.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Wer holt sich den Sieg?

„Wir haben gegen Heidenheim die klare Kontrolle verloren. Das sind Dinge, die uns nicht passieren dürfen. Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen, damit es am Samstag schon deutlich besser wird“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie in Freiburg.

„Beide Mannschaften wollen am Samstag ein anderes Gesicht zeigen. Freiburg hat immer viele Abschlüsse und ist gefährlich bei Standardsituationen. Wir wissen um die Aufgabe, wissen aber auch, was in uns steckt“, so der BVB-Coach weiter, der womöglich auf einen Neuzugang verzichten muss: „Thomas Meunier und Mateu Morey fallen definitiv aus. Niclas Füllkrug stand gestern wieder auf dem Platz. Morgen wollen wir entscheiden, ob es für den Spieltagskader reicht.“

Freiburg-Trainer Christian Streich ist davon überzeugt, den BVB zu schlagen: „Natürlich wird die Dortmunder Mannschaft sehr fokussiert hierherkommen. Aber das ist normal. Wir müssen auf dem Platz stehen und uns so unterstützen, dass wir selber umschalten und Torgefahr erzeugen können.“

Das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund steigt am Samstag, 16. September 2023, um 15:30 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen dem im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SC Freiburg gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Freiburg startet am Samstag, 16. September 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

