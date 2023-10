SC Freiburg gegen FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell SC Freiburg gegen den FC Augsburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Freiburg – Der 6. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und der SC Freiburg will nach der Heimpleite gegen Borussia Dortmund wieder einen Sieg feiern in der heimischen Arena. Einfach wird das aber nicht gegen den FC Augsburg, der selbst jeden Punkt benötigt und gegen eine Niederlage wehren wird.

SC Freiburg gegen FC Augsburg: Wer holt sich den Sieg?

„Augsburg ist eine kampfstarke Mannschaft. Wir müssen mit Selbstvertrauen, Überzeugung auftreten - und mit Geduld. Wenn wir so auftreten wie in Frankfurt von der Disziplin und vom Wille, dann ist mir nicht Bange. Aber es wird natürlich ein enges Spiel“, sagte Freiburg-Trainer Christian Streich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg.

„Am Mittwoch haben wir Krafttraining gemacht und das Training am Mittag mit sieben oder acht Spielern. Wir müssen extrem steuern, dass die Jungs nicht in Verletzungen reinlaufen oder dass sie zu erschöpft sind“, so Streich weiter, der sich auf seinen Ex-Spieler Demirovic freut: „Super, freut mich total, dass er sich entwickelt. Er hat letzte Woche zwei super Mittelstürmertore gemacht. Die machst du nicht einfach so. Sondern nur, wenn du wach bist. Ich hoffe, er ist am Sonntag nicht so wach.“

Der SC Freiburg trifft auf den FC Augsburg. © IMAGO/Jürgen Kessler

Seinen Torhüter Atubolu lobt Christian Streich: „Er war gut, auch mit dem Fuß. Das gibt Sicherheit - auch für die Innenverteidiger. Er hat gut gewirkt diese Woche, aber die Woche davor auch. Jetzt hat er zum zweiten Mal zu Null gespielt in der Bundesliga. Das tut uns allen gut, da kehrt Ruhe ein.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg steigt am Sonntag, 1. Oktober 2023, um 17.30 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

SC Freiburg gegen FC Augsburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 1. Oktober 2023, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)