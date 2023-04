SC Freiburg gegen FC Schalke 04: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der SC Freiburg empfängt am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Freiburg - In der Fußball-Bundesliga geht es weiter mit dem 29. Spieltag und die Spannung steigt immer weiter, denn es geht auf die Zielgrade zu. Zahlreiche Mannschaften kämpfen noch um Meisterschaft, internationale Plätze oder den Klassenerhalt und brauchen jeden Punkt. Im Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 geht es für beide Teams noch um einiges in der Endphase der Saison.

„Wir haben gesehen, was die letzten Wochen in Schalke passiert ist. Ich hab keinerlei Bedenken, dass einer denkt, am Sonntag könnte es einfach werden. Wir werden es vollumfänglich annehmen, auch wir werden alles reinhauen. Da kann sich jeder drauf verlassen“, sagte Freiburg-Coach Christian Streich auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Schalke 04.

SC Freiburg gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind daheim. Und wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Dafür brauchen wir eine richtig gute Leistung“. so Streich weiter, der keine Angst hat, im Sommer Leistungsträger zu verlieren: „Wenn du jetzt im Moment vom SC Freiburg weggehst - als Spieler, der viel spielt - dann muss schon was Besonderes passieren. Klar, ein Verein in England, der 14. ist, oder auch 18., der kann mehr zahlen. Aber sportlich gibt‘s nicht so viele Argumente.“

„Der SC Freiburg ist über Jahre gewachsen. Man sagt immer, in Freiburg ist alles toll, aber die 90 Minuten als Gegner dort sind nicht so toll. Sie sind eingespielt. Wir müssen körperlich dagegenhalten und auch spielerische Akzente setzen“, lobt Schalke-Trainer Reis den kommenden Gegner.

Die Herangehendweise für die Gäste scheint klar: „Wir müssen aktiv verteidigen, damit wir nicht nur hinterherlaufen. Im Ballbesitz kann es gegen sie auch freie Räume geben. Wenn wir gegen die Körperlichkeit bestehen, können wir auch für überraschende Momente sorgen“, so Reis weiter.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 steigt am Sonntag, 16. April 2023, um 15.30 Uhr in Bremen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

SC Freiburg gegen FC Schalke 04: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 23. April 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

