SC Freiburg gegen Juventus Turin: Europa League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der SC Freiburg empfängt in der Europa League Juventus Turin. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Freiburg - Die Rückspiele im Achtelfinale der Europa League stehen an und der SC Freiburg empfängt auf heimischen Rasen Juventus Turin. Im Hinspiel schlugen sich die Breisgauer achtbar und verloren lediglich mit 0:1 beim italienischen Top-Team. Der mögliche Ausgleich durch Lucas Höler wurde wegen eines vorausgegangenen Handspiels zurückgenommen. Doch auch mit der knappen Niederlage hat der SC Freiburg gute Chancen, das Viertelfinale des Wettbewerbs zu erreichen.

Gewinnt der SC Freiburg die Partie mit einem Tor Unterschied, geht es in die Verlängerung und sollte auch dort keine Entscheidung fallen, folgt das Elfmeterschießen. Bei einem höheren Sieg sind die Breisgauer weiter und Juventus Turin ist ausgeschieden. Freiburg muss aber gewinnen, denn bei einem Remis oder einer Niederlage endete der Traum vom Finale in Budapest, wie auch Streich weiß: „Fakt ist: Juve reicht ein Unentschieden, wir müssen gewinnen. Aber wir sind ja auch die Außenseiter. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir wahnsinnigen Druck haben. Alles außer dem Weiterkommen von Juve wäre eine riesige Überraschung. Aber wir probieren‘s.“

Der SC Freiburg empfängt Juventus Turin. © IMAGO/Jöran Steinsiek

SC Freiburg gegen Juventus Turin: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

„Wir müssen mutig sein, dürfen aber nicht ins Messer laufen. Es steht 0:1 aus unserer Sicht. Wir müssen alles dafür tun - auch von der Mentalität - dass wir das Stadion hinter uns kriegen. Und dann weiß man ja wie‘s ist: Fußball ist unberechenbar“, sagte der SCF-Trainer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Juventus Turin.

Angreifer Michael Gregoritsch ist heiß auf die Partie und glaubt an eine n Sieg mit den Fans im Rücken: „Jeder in dieser Stadt weiß, dass das etwas ganz Besonderes ist. Da müssen wir von der ersten Minute an die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. So können wir die Fans hinter uns bringen.“ Ein Extralob gab es noch für Gästespiele Angel di Maria von Freiburg-Coach Streich: „Wenn ein Spieler, wie Angel die Maria auf dem Platz steht, weißt du nie was passiert. Natürlich macht er Juve besser. Er macht jede Mannschaft besser. Ich hoffe, dass er nicht verletzt ist und dass ihn die Leute sehen können. Wenn er nicht spielen kann, ist es schade.“

Die Europa League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Juventus Turin steigt am Donnerstag, 16. März 2023, um 18.45 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen Juventus Turin: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Juventus Turin am Donnerstag, 16.03.2023 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

SC Freiburg gegen Juventus Turin: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Juventus Turin am Donnerstag, 16.03.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)