SC Freiburg gegen West Ham United heute live: So sehen Sie die Europa League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 2. Spieltag der Europa League empfängt der SC Freiburg West Ham United. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Freiburg – Die Partie des 2. Spieltags der Europa League zwischen dem SC Freiburg und West Ham United steigt am Donnerstag, 5. Oktober 2023, um 18.45 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen West Ham United: Europa League live im Free-TV?

Die Partie des 2. Spieltags der Europa League zwischen dem SC Freiburg und West Ham United am Donnerstag, 05.10.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen,.

SC Freiburg gegen West Ham United: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Europa League zwischen dem SC Freiburg und West Ham United am Donnerstag , 05.10.2023 , live und in voller Länge im Internet.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Der SC Freiburg ist erfolgreich in die Europa League gestartet. Die Badener gewannen ihr erstes Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus mit 3:2. Roland Sallai, Vincenzo Grifo per Foulelfmeter und der eingewechselte Philipp trafen für das Team von Trainer Christian Streich, das am zweiten Spieltag den englischen Klub West Ham United empfängt.

SC Freiburg gegen West Ham United: Breisgauer wollen den zweiten Sieg

„Wir freuen uns einfach auf das erste Heimspiel. Und das gegen so einen großen und guten Gegner. Wir gehen morgen sicher mit ganz viel Kraft in das Spiel“, sagte Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Premier-League-Klub aus London.

Die Meinung teilt sein Cheftrainer Christian Streich, für den es eine ganz besondere Partie sein wird: „Ich bin auch schon ein paar Tage im Fußball und hab noch nie gegen eine englische Mannschaft in einem Pflichtspiel gespielt. Das ist etwas ganz Besonderes. Es ist außer Frage, dass es in der Premier League ein unglaubliches Niveau ist.“

„Ich freu mich schon, dass wir uns jetzt mal mit so einer etablierten Premier-League-Mannschaft messen können. Die Premier League ist die stärkste Liga“, so Streich weiter.

Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf West Ham United. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Grifo ist sich der lautstarken Unterstützung der eigenen Fans sicher: „Über unsere Fans muss man ja nicht mehr so viel sagen. Auch wenn West-Ham-Fans da wären - unsere Fans sind besonders. Sind immer für uns da, peitschen uns an und es gibt keine Pfiffe. Wir sind sehr dankbar für unsere Fans.“ (smr)