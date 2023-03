SC Freiburg liefert Juventus Turin harten Kampf – und hat alle Chancen aufs Weiterkommen

Der SC Freiburg hat in der Europa League bei Juventus Turin verloren, besitzt aber noch alle Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales.

Update vom Donnerstag, 9. März, 23:00 Uhr: Der SC Freiburg hat im Achtelfinal-Hinspiel die Chance auf den Viertelfinal-Einzug in der Europa League gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich verlor zwar bei Juventus Turin mit 0:1, darf im Rückspiel in einer Woche aber noch auf das Weiterkommen hoffen.

Erstmeldung: Freiburg/Turin - Für den SC Freiburg steht ein echtes Highlight an, denn die Breisgauer sind im Achtelfinale der Europa League zu Gast bei Juventus Turin. Der italienische Top-Klub schaffte in der Gruppenphase der Champions League nur Platz drei in der Gruppe und stieg damit in die Europa League mit. Diesen Wettbewerb werden die Italiener aber sehr ernst nehmen, denn durch den massiven Punktabzug in der Serie A, ist der Titelgewinn in der Europa League die einzige Möglichkeit, in der kommenden Saison in der Champions League dabei zu sein.

„Juventus ist Favorit. Es wird sicher erwartet, dass Juventus weiterkommt. Aber das kann man nie sagen. Wir kommen hierher, um ein gutes Ergebnis zu erzielen“, sagte Freiburg-Trainer Christian Streich auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Europa League. Der SCF-Coach weiß, worauf es ankommt in Turin: „Mut. Die Fähigkeit aktiv zu verteidigen. Und wenn wir den Ball haben wieder Mut.“

Juventus Turin gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

Vincenzo Grifo, italienischer Nationalspieler in Diensten des SC Freiburg, geht selbstbewusst in die Partie gegen den Favoriten: „„Alles hart erarbeitet und auch verdient - für die ganze Mannschaft. Wir sind souverän durch die Gruppe gekommen. Natürlich ist Juve ein großer Gegner. Wir kommen aber nicht hierher, um die zu bewundern. Sondern wir kommen her, um ihnen Paroli zu bieten.“

„Unser Trainer ist seit sehr langer Zeit da. Er macht einfach die Spieler immer besser. Und die Statistik Zeit, dass wir die letzten drei Jahre schon richtig gut dastehen. Jeder kennt seine Aufgaben. Wir wollen mutig auftreten, alles andere ausblenden. Wir sind gut vorbereitet und wollen unser bestes geben“, so Grifo weiter.

Die Europa-League-Partie zwischen Juventus Turin und dem SC Freiburg steigt am Donnerstag, 9. März 2023, um 21.00 Uhr in Turin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Juventus Turin gegen SC Freiburg: Europa League-Spiel live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Juventus Turin und dem SC Freiburg am Donnerstag, 09.03.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

Juventus Turin gegen SC Freiburg: Europa League-Spiel im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Spiel zwischen Juventus Turin und dem SC Freiburg am Donnerstag, 09.03.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

