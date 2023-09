SC Freiburg bei Olympiakos Piräus: Hier sehen Sie den Europa-League-Auftakt live im TV und Stream

Von: Korbinian Kothny

Der SC Freiburg ist am 1. Spieltag der UEFA Europa League bei Olympiakos Piräus zu Gast. So sehen sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Freiburg – In dieser Woche rollt auch in den europäischen Klubwettbewerben endlich wieder der Ball. Diese Saison wieder mit dabei: der SC Freiburg. Die Breisgauer treten zum zweiten in Folge in der UEFA Europa League an. In Gruppe A trifft der SCF auf Olympiakos Piräus, West Ham United und den FK Tesc.

Zum Auftakt müssen die Männer von Cheftrainer Christian Streich nach Griechenland reisen. Piräus ist dabei kein unbekanntes Pflaster für den SC Freiburg. Bereits in der vergangenen Saison war der SCF mit Olympiakos in derselben Gruppe. Im letzten Jahr gelang den Breisgauern ein 3:0-Auswärtssieg in Piräus. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Partie live verfolgen können.

SC Freiburg bei Olympiakos Piräus zu Gast: So sehen Sie die Partie live

Die Rechte für die Übertragungsrechte der UEFA Europa League liegen in Deutschland bei RTL .

liegen in Deutschland bei . Die Partie des SC Freiburg bei Olympiakos Piräus wird kostenlos im linearen Programm von RTL gezeigt.

im linearen Programm von gezeigt. Anpfiff ist um 21 Uhr . Die Vorberichterstattung startet um 20.40 Uhr.

. Die Vorberichterstattung startet um 20.40 Uhr. Die Partie ist auch als Stream bei RTL+ abrufbar. Dafür wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Freiburg-Trainer Streich warnt vor „harter“ Saison

Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, äußerte sich nach dem 2:4 (2:1) Verlust seiner Mannschaft gegen den Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag mit besorgten Worten.

„In den vergangenen zwei Jahren lief bei uns alles nur bergauf“, kommentierte der Leiter des badischen Fußball-Bundesligisten nach der Partie. Seine Worte erinnerten an seine Aussagen nach der 0:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart vor zwei Wochen. „Wir sind uns bewusst, dass diese Saison durchaus hart werden kann“, fügte er hinzu. „Ich bin mir dessen sicher. Das ist das Entscheidende.“

Freiburg gegen Piräus: Wo läuft das Spiel live im TV und Stream?

Die Niederlage gegen den BVB traf den Trainer hart. Sein Team hatte überwiegend gut gespielt, doch nach der Roten Karte für Mittelfeldspieler Nicolas Höfler (81.) kassierte es zwei weitere Gegentore. Damit erlitt Streich in seinem 22. Aufeinandertreffen mit dem BVB seine 17. Niederlage.

Streich äußerte sich „positiv“, wenn sein Team sich so wie gegen Dortmund zeige. „Nur so wie heute – alles andere ist nicht akzeptabel. Und dennoch haben wir verloren.“ Im Gegensatz zur Niederlage in Stuttgart bezeichnete er den Verlust als „unglücklich“ und „unverdient“. (kk/dpa)