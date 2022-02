SC Freiburg: Streich froh über Konkurrenzkampf im Team

SC Freiburg Trainer Christian Streich © Bjoern Reichert via www.imago-images.de

Trainer Christian Streich hebt den Konkurrenzkampf beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hervor.

Freibug - Trainer Christian Streich hebt den Konkurrenzkampf beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hervor. Dieser würde dazu führen, dass die Mannschaft einen gefestigteren Eindruck in dieser Saison hinterlassen würde, meinte der Coach des Europapokal-Anwärters zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Wir sind breiter aufgestellt und in einem gewissen Prozess», erklärte Streich. «Wir haben gerade wenige Verletzte und müssen Entscheidungen treffen, manchmal ist ein Wimpernschlag entscheidend. Für den Mannschaftserfolg ist es gut, dass Spieler reinkommen und positive Akzente setzen können.»

Seit zwei Pflichtspielen sind die Freiburger unbesiegt. Um die Serie gegen Köln fortsetzen zu können, verlangt Streich von seiner Mannschaft Wachsamkeit bei hohen Bällen. «Sie suchen immer die beste Position, um in die Mitte zu flanken und dort haben sie dann mit Anthony Modeste und Sebastian Andersson wuchtige Spieler.» Besonders Modeste strahle immer Gefahr aus, unterstrich der 56-Jährige.

Streich muss am 21. Spieltag lediglich auf Nishan Burkart und Kimberly Ezekwem verzichten. Die beiden jungen Spieler haben noch Trainingsrückstand. Woo-Yeong Jeong ist von der Länderspielreise mit der Nationalmannschaft Südkoreas gesund zurückgekommen. (dpa)