So sehen Sie Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV und im Live-Stream

Gelsenkirchen - Im Achtelfinale der Europa League kommt es heute zum nächsten Spiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Nicht einmal eine Woche ist es her, dass sich der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach das letzte Mal gegenüberstanden. Nach der Bundesliga-Partie des vergangenen Wochenendes treffen die beiden Teams am Donnerstag beim Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League gleich wieder aufeinander - ein rein deutsches Duell auf europäischer Ebene also. In unserem TV-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie das Europa-League-Hinspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach live im TV und im Live-Stream sehen können.

Borussia Mönchengladbach befindet sich derzeit im Aufwind und ist noch in allen Wettbewerben vertreten. Bei Schalke dagegen holpert es gewaltig. Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München folgte die Klatsche in Gladbach, durch die die Knappen nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz 16 stehen.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Die Generalprobe

Das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach (88 Ligaspiele, 12 Pokalbegegnungen) im Stadion am Borussia Park am vergangenen Samstag war eines, das die Schalker schnell abhaken müssen. Zunächst erarbeiteten sich die Knappen einen Feldvorteil, konnten diesen jedoch nicht in Tore ummünzen. Die Fohlen dagegen schlugen eiskalt zu: Obwohl Schalke das Spiel zu diesem Zeitpunkt kontrollierte, erzielte Fabian Johnson das 1:0. Bereits vor der Pause hätte Gladbach führen können - lediglich der verwandelte Elfmeter von Nabil Bentaleb sicherte Schalke ein 1:1.

Die zweite Halbzeit dominierten die Fohlen dann komplett. Bei starkem Regen konnten sich die Knappen noch bis zur 64. Minute wehren, dann schien der Widerstand gebrochen und es hagelte Tore. Innerhalb von 12 Minuten traf Gladbach dreimal gegen nun mangelhaft verteidigende Schalker. Leon Goretzkas Treffer zum 2:4 verkam zur Ergebnis-Kosmetik.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen im Aufwind

Für Gladbach war es eine gelungene Generalprobe für das Spiel in der Europa League. Die Fohlen bestätigten ihre aufsteigende Form und setzen ihre Aufholjagd in der Bundesliga fort. Mit 16 Punkten aus sieben Ligapartien ist Borussia Mönchengladbach die beste Mannschaft der Rückrunde und nur noch einen Punkt von Platz sieben entfernt, der zur Qualifikation für die kommende Europa-League-Saison berechtigen würde.

Hinzu kommen die guten Leistungen in den Pokal-Wettbewerben. Im DFB-Pokal stehen die Fohlen nach dem 1:2-Auswärtssieg gegen den HSV im Halbfinale. Und durch die unglaubliche Aufholjagd im Europa-League-Rückspiel in Florenz (2:4) zog man trotz der 0:1-Hinspiel-Niederlage ins Achtelfinale ein. Gerade die Art und Weise, wie das Team um Kapitän Lars Stindl derzeit seine Spiele bestreitet, zeigt, dass bei Gladbach die Mentalität stimmt. Die Erfolge in allen Wettbewerben geben sicher zusätzliches Selbstvertrauen. Nur einen Fehler darf Gladbach nicht machen: Schalke unterschätzen.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Quo vadis Schalke

Bei Königsblau holpert es aktuell wieder richtig. Und das, nachdem sich Schalke endlich gefunden zu haben schien. Nachdem mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet wurde, kämpfte man sich zurück - zuletzt war die Handschrift von Trainer Markus Weinzierl deutlich zu sehen und es schien langsam aufwärts zu gehen.

Angefangen beim 1:1-Unentschieden gegen die Bayern Anfang Februar. Danach folgte ein 1:4-Sieg im Pokal gegen Sandhausen und ein 2:0-Sieg gegen den Tabellen-Fünften aus Berlin. Der 0:3-Auswärts-Erfolg in der Europa-League gegen PAOK schien dann endgültig ein Befreiungsschlag zu sein. Doch wie die Siegesserie gegen die Bayern begann, könnte sie aktuell auch mit dem 0:3-Pokalaus der Schalker in München enden.

Beim darauf folgenden Ligaspiel gegen Gladbach verfielen die Knappen zurück in alte Muster. Die Frage ist, ob Schalke die richtigen Lehren aus der Generalprobe vom letzten Wochenende zieht und sich wieder aufrappelt. Die spielerische Qualität dazu hätten sie allemal. Ein Sieg in der Europa-League könnte bei Fans und Mannschaft einiges wieder gut machen. Schalke ist heiß auf eine Revanche.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Europa League heute live im Free-TV bei Sport1

Freude bei allen Fußball-Fans: Sport1 überträgt das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach live im Free-TV. Bereits um 19 Uhr beginnt bei Sport1 die Vorberichterstattung. Das Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann versorgen Sie zusammen mit Experten, wie Ex-Schalke-Profi Olaf Thon, mit allen wichtigen Infos rund um das Spiel.

Ab 21 Uhr berichtet Moderatorin Laura Wontorra live aus der Veltins-Arena auf Schalke. Zum Anstoß um 21:05 Uhr übernimmt dann Kommentator Markus Höhner das Wort.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Europa League heute im Live-Stream von Sport1

Falls Sie das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aus irgendeinem Grund nicht auf ihrem Fernseher sehen können, bietet Sport1 eine Lösung: Das gesamte Programm des Sport-Senders können Sie auch via Live-Stream verfolgen.

Bereits die Vorberichterstattung ab 19 Uhr können Sie im Sport1-Live-Stream sehen - ebenso wie das Spiel selbst ab 21 Uhr, das sie auf Laptop, Tablet oder Smartphone live streamen können. Dazu rufen Sie den Live-Stream einfach mit ihrem gängigen Web-Browser auf. Für Tablets und Smartphones bietet die Sport1-App einen noch leichteren Zugriff auf den Live-Stream. Die App können Sie kostenlos im iTunes-Store (Apple-Gerät) und im Google-Play-Store (Android-Gerät) herunterladen.

Tipp der Redaktion: Achten Sie bei Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Da diese Streams große Datenmengen verbrauchen, könnte ihr mobiles Datenvolumen ansonsten sehr schnell aufgebraucht sein.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Europa League heute live im Pay-TV bei Sky

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Wer im Besitz eines Sky-Abos ist, kann das Spiel ab 21 Uhr auf Sky Sport 3 HD live und in voller Länge mitverfolgen. Hier wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss kommentiert.

Sollten Sie auch an den anderen Partien der Europa League interessiert sein, können Sie auf Sky Sport 1 HD die Europa League Konferenz sehen. Bereits ab 18.30 Uhr werden hier die Spiele von Manchester City, Ajax Amsterdam und dem RSC Anderlecht übertragen. Ab 21 Uhr folgt dann Teil zwei der Konferenz mit allen anderen Hinspielen des Europa-League-Achtelfinals. Die Partie zwischen FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wird hier von Martin Groß kommentiert. Die Moderation übernimmt Britta Hofmann.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Europa League heute im Live-Stream bei SkyGo

Wenn Sie über ein Sky-Abo verfügen, können Sie das Spiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach auch von unterwegs aus im Live-Stream von SkyGo verfolgen. Diesen können Sie auf ihrem Laptop, Tablet oder Smatphone mit ihrem normalen Internet-Browser öffnen. Für Tablets und Smartphones bietet Sky auch eine SkyGo-App an, die den Zugriff vereinfacht. Sky-Abonnenten können die SkyGo-App kostenlos im iTunes-Store (Apple-Nutzer) und im Google-Play-Store (Android-User) herunterladen.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Europa League heute im Live-Ticker vom Westfälischen Anzeiger

Natürlich haben Sie wie immer auch die Möglichkeit, das Europa-League-Spiel Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker der Kollegen vom Westfälischen Anzeiger zu verfolgen. Dort verpassen Sie keine Spielszene.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Europa League heute live im Net-Radio von Sport1

Auch, wenn Sie das Hinspiel des Achtelfinals in der Europa League zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach nicht im TV oder Live-Stream sehen können, weil Sie zum Beispiel mit dem Auto unterwegs sind, bietet Sport1 eine Alternative: Mit dem Web-Radio von sport1.fm bleiben Sie auch ohne Bild über alle Spielsituationen top informiert.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Die letzten zehn Begegnungen

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Bundesliga 04.03.17 Gladbach - Schalke 4:2 Bundesliga 02.10.16 Schalke - Gladbach 4:0 Bundesliga 18.03.16 Schalke - Gladbach 2:1 DFB-Pokal 28.10.15 Schalke - Gladbach 0:2 Bundesliga 25.10.15 Gladbach - Schalke 3:1 Bundesliga 06.02.15 Schalke - Gladbach 1:0 Bundesliga 13.09.14 Gladbach - Schalke 4:1 Bundesliga 27.04.14 Schalke - Gladbach 0:1 Bundesliga 07.12.13 Gladbach - Schalke 2:1 Bundesliga 03.05.13 Gladbach - Schalke 0:1

