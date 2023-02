Schalke-Coach über Fan-Stimmung: Kann ausschlaggebend sein

Für Schalkes Coach Thomas Reis können auch die Fans zum Sieg beitragen. © David Inderlied/dpa

Schalkes Trainer Thomas Reis setzt im wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auch auf die Unterstützung der Fans des Tabellenletzten.

Gelsenkirchen - „Die letzten 20 Minuten in Gladbach war es ein Heimspiel für uns. Das war einfach fantastisch“, sagte Reis mit Blick auf die Stimmung im Gästeblock beim 0:0 am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach. „Das kann auch ausschlaggebend sein, wie die Mannschaft dann hier auftritt.“ Schalke hat vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und wartet seit dem 9. November auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga. dpa