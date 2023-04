Offensivspieler verlässt VfB Stuttgart ablösefrei - Überraschender Wechsel zu Schalke?

Ein Offensivspieler wird den VfB Stuttgart im Sommer ablösefrei verlassen. Schlägt der FC Schalke 04 zu und verpflichtet den Profi?

Update vom Samstag, 22. April, 22.45 Uhr: Tanguy Coulibaly wird den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Wie die Bild berichtet, wurde der Name im vergangenen Winter beim FC Schalke 04 diskutiert, im Sommer soll das Interesse jedoch nicht mehr so groß sein. Coulibaly wäre aber ablösefrei, wird es ein Umdenken geben in Gelsenkirchen?

Erstmeldung: Augsburg - In der Bundesliga geht es weiter mit dem 29. Spieltag und so langsam wird es ernst im Abstiegskampf. Die Mannschaften im Keller der Tabelle benötigen jeden Punkt, um sich am Ende über den Strich zu schieben und den Klassenerhalt feiern zu können. Besonders wichtig sind direkte Duelle gegen andere Abstiegskandidaten und dazu kommt es in Augsburg, denn der FCA empfängt den VfB Stuttgart.

„Wir haben in Leipzig ein richtig gutes Spiel gezeigt. Es fehlt aktuell nur ein Quäntchen bei uns, damit wir wieder punkten. Wir haben in den letzten Freitagabend-Spielen viele Punkte geholt, da müssen wir so weitermachen“, sagte Augsburg-Trainer Enrico Maaßen auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart.

FC Augsburg gegen VfB Stuttgart: Wer holt sich die drei Punkte?

„Wir wollen ein erfolgreiches Spiel hinlegen und das werden wir auch, wenn wir die richtige Einstellung und Haltung in dieser Partie zeigen. Weniger reden, machen! Wir brauchen eine Top-Leistung und es liegt an uns, das ganze Stadion mitzunehmen“, so der FCA-Coach weiter.

Sebastian Hoeneß, Cheftrainer des VfB Stuttgart, stellt sich auf ein intensives Spiel ein: „Der FCA hat eine klare Idee. Sie versuchen über die Manndeckung sofort Druck zu entwickeln. Sie sind aggressiv, unangenehm – insbesondere zuhause. Es wird körperlich, es wird weh tun. Wenn du mental als auch körperlich vorbereitet bist, hast du Chancen. Wir brauchen Mut, müssen immer online sein und eine hohe Bereitschaft an den Tag legen.“

„Geschlossenheit ist ein ganz großes Thema. Wir brauchen ab einem gewissen Zeitpunkt Impulse von der Bank. Jungs, die da sind und brennen. Dann können das die entscheidenden Prozentpunkte sein, um ein Spiel zu gewinnen“, fordert der Coach der Schwaben und verspürt Vorfreude auf den Abstiegs-Krimi: „Ich freue mich drauf. Es wird ein heißer Tanz am Freitagabend. Wir werden vorbereitet sein.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart steigt am Freitag, 21. April 2023, um 20.30 Uhr in Augsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Augsburg gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Augsburg gegen VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 21. April 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

