Schalke siegt in Dresden - FC Ingolstadt wahrt Chance

Schalkes Simon Terodde (r) feiert mit Marius Lode das 2:0 gegen Dynamo Dresden © Robert Michael/dpa

Der FC Schalke 04 ist am Freitagabend vorübergehend auf Relegationsplatz drei der 2. Fußball-Bundesliga geklettert, der FC Ingolstadt hat am 28. Spieltag im Schneeregen nach einem frühen Platzverweis für den FC Erzgebirge Aue die minimale Chance auf ein Rettungswunder erhalten.

Dresden - Die Gelsenkirchener kamen bei Dynamo Dresden zu einem 2:1 (1:0). Ein Doppelschlag von Simon Terodde kurz vor der Pause per Foulstrafstoß (45.) und sechs Minuten nach dem Seitenwechsel entschied die Partie vor erstmals seit zwei Jahren mit 30.273 Zuschauern ausverkauftem Haus in Dresden. Das Tor von Paul Will (70.) brachte zwar Spannung für die Schlussphase, aber der Ausgleich gelang nicht mehr. Dynamo bleibt im Jahr 2022 ohne Erfolg und belegt Abstiegs-Relegationsplatz 16.

Der Tabellenletzte aus Bayern gewann gegen den Vorletzten nach einer turbulenten Schlussphase mit 3:2 (2:0). Vor 4189 Zuschauern erzielte der eingewechselte Andreas Poulsen in der Nachspielzeit mit einem wunderbar platzierten Distanzschuss das Siegtor für die Gastgeber.

Der FC Ingolstadt hat in Unterzahl gegen Aue gesiegt. © Matthias Balk/dpa

Patrick Schmidt (24. Minute) und Visar Musliu (28.) trafen zuvor im 300. Zweitligaspiel der Schanzer. Der eingewechselte Antonio Jonjic (69.) und Sören Gonther (89.) hätten Aues Kampfgeist mit zehn Mann fast noch mit einem Unentschieden belohnt. Nach der Roten Karte für Aues Angreifer Prince Osei Owusu, der sich in der 7. Minute eine törichte Tätlichkeit gegen FCI-Kapitän Marcel Gaus leistete, nutzte der FCI die Überzahl im Kellerduell nur in der ersten Hälfte aus. dpa