Schalke-Trainer nach Niederlage sauer: „Nicht gut genug“

Hat den FC Schalke 04 im Oktober als Cheftrainer übernommen: Karel Geraerts. © David Inderlied/dpa

Der FC Schalke 04 bleibt in der 2. Liga weiter weit unter den Erwartungen. Nach der Niederlage gegen Elversberg zählt der neue Trainer die Spieler an. Fehlt den Schalkern die Mentalität?

Gelsenkirchen - Schalke-Trainer Karel Geraerts hat sich und seine Spieler nach dem 1:2 in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger SV Elversberg deutlich kritisiert.

„Wir waren nicht bereit, uns mit ihnen zu messen. Ich spreche nicht von Fußball, ich spreche von Intensität. Wir waren nicht gut genug, das war klar zu sehen“, sagte der Belgier, der das Team des Bundesliga-Absteigers im Oktober übernommen hatte. „Sie haben uns in große Schwierigkeiten gebracht. Es war kein gutes Spiel.“

Sein Team habe „ohne Glauben“ gespielt - im Gegensatz zu Elversberg. „Dann ist es im Fußball unmöglich, Punkte mitzunehmen“, sagte Geraerts (41). Durch die Niederlage verharrt Schalke im Tabellenkeller. „Wir waren nicht da, wir waren nicht präsent“, sagte der Trainer. „Ich werde in den Spiegel schauen, was ich falsch gemacht habe, weil am Ende ist es in meiner Verantwortung, die Spieler bereit zu machen.“

Paul Stock (7.) und Jannik Rochelt (21.) hatten für die frühe Elversberger Führung gesorgt. Kenan Karaman (35.) erzielte den Schalker Anschlusstreffer. dpa