Schalke-Trainer Reis freut sich aufs Derby gegen BVB

Schalke-Trainer Thomas Reis freut sich auf das Revierderby gegen den BVB. © Andreas Gora/dpa

Thomas Reis geht voller Vorfreude in sein erstes Revierderby als Fußballtrainer des FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund.

Gelsenkirchen - „Ich weiß, dass es etwas Besonders ist. Jetzt bin ich erstmals mittendrin statt nur dabei“, sagte Reis und damit zwei Tage vor der Partie (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). „Ich bin froh, dass ich an der Linie stehen kann.“

Reis wisse, was auf ihn und die Mannschaft zukomme „und was die Schalke-Fans von uns erwarten“. Er verstehe die Bedeutung des Duells der Erzrivalen, auch wenn er nicht in Gelsenkirchen, sondern in Bochum wohne, sagte Reis. „Ich weiß, dass die Brisanz sehr groß ist. Ich glaube nicht, dass ich dafür zum Bäcker gehen muss. Es reicht, wenn ich in die Augen der Mitarbeiter schaue.“

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage und mit zwei Siegen rechnet sich der 49-Jährige gegen den favorisierten Titelkandidaten durchaus etwas aus. „Wir haben im Moment eine ganz gute Phase“, sagte Reis und ergänzte: „Wir haben eine Riesenmöglichkeit zu zeigen, dass wir unser Momentum weiter ausführen wollen.“

Schalke schien schon abgeschlagen und geht nun als Tabellenvorletzter in den 24. Spieltag. Die vier Clubs am Tabellenende sind mit 19 Zählern allesamt punktgleich. dpa