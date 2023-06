Schalke verhandelt mit Hoffenheim über Bülter-Wechsel

Dürfte auch in der kommenden Saison in der 1. Liga spielen: Noch-Schalker Marius Bülter. © David Inderlied/dpa

Angreifer Marius Bülter dürfte in der kommenden Saison für die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga spielen.

Gelsenkirchen - Bundesliga-Absteiger Schalke 04 befindet sich aktuell in konkreten Gesprächen mit Hoffenheim. Dies bestätigte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann am Dienstag. „Marius würde gerne in der Ersten Liga bleiben und hat diesen Wunsch so hinterlegt.

„Sind noch weit entfernt“

Unsere Aufgabe ist es nun, die beste Lösung für uns zu erzielen“, sagte Hechelmann, der zudem bestätigte, dass sich Hoffenheim konkret an die Königsblauen gewandt haben. Laut Medienberichten steht eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro im Raum, was Hechelmann indes nicht bestätigen wollte. „Wir sind noch weit entfernt von einem fertigen Vertragskonstrukt“, sagte der 38-Jährige weiter.

Für Rodrigo Zalazar liegt nach dem Abstieg der Schalker dagegen noch kein Angebot vor. „Wir gehen davon aus, dass er bleibt“, sagte Hechelmann. dpa