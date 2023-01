Schalke vor Verpflichtung von Defensivspieler Uronen

Steht vor einem Wechsel zu Schalke 04: Jere Uronen (l). © Igor Russak/dpa

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht vor der Verpflichtung des finnischen Nationalspielers Jere Uronen.

Belek - Dies bestätigte Sportvorstand Peter Knäbel im Trainingslager in Belek. „Wir haben sowohl mit dem Spieler als auch dem abgebenden Club eine mündliche Einigung erzielt. Jetzt stehen noch der Medizincheck und einige regulatorische Prozesse aus. Ziel ist es, dass Jere morgen in Belek ankommt“, sagte Knäbel. Der 28 Jahre alte defensive Außenspieler steht noch bei Stade Brest unter Vertrag. Über die Ablöse-Modalitäten wurde noch nichts bekannt.

Absoluter Wunschkandidat ist weiterhin Tim Skarke (26), der mit dem 1. FC Union Berlin im Trainingslager im spanischen Campoamor ist. „Wir sind bereit, wir haben mit dem Spieler eine Einigung und er würde auch gerne zu uns kommen“, sagte Knäbel bei Sky. Union habe aber bisher noch kein „grünes Licht gegeben“. Deshalb müsse man auch nach Alternativen schauen.

Derweil wird Torwart Justin Heekeren (22) nach seiner im Training erlittenen Knieverletzung am Freitag nach Hause zurückfliegen. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Allerdings ist es jetzt auch noch so diffus, dass man erst mal die bildgebenden Verfahren abwarten muss“, sagte Knäbel. dpa