Schalke-Zukunft von S04-Urgestein Gerald Asamoah ungewiss

Von: Julian Kaiser

Ein Gerücht um Gerald Asamoahs Zukunft macht auf Schalke aktuell die Runde. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Bei Schalke 04 könnte es bald personelle Veränderungen geben. Selbst die Vereinsikone Gerald Asamoah ist davor offenbar nicht gefeit.

Gelsenkirchen – Vor der sich abzeichnenden Personalrochade beim FC Schalke 04 ist mit Gerald Asamoah womöglich bald auch schon eine Vereinslegende betroffen. Einerseits um Geld zu sparen, andererseits wohl auch, weil man intern nicht von den Fähigkeiten des 45-Jährige restlos überzeugt ist.

Wie RUHR24 berichtet, könnte Asamoahs im Sommer 2024 auslaufender der Vertrag nicht verlängert werden und die Vereinslegende die Zelte bei seinem Herzensklub Schalke 04 sogar gänzlich abbrechen.

„Spieler haben noch die Rollen eingenommen, für die sie vorgesehen waren. Strukturen, die sie dabei unterstützen und stärken sollen, funktionieren nicht so, wie es für Top-Leistungen notwendig ist“, schrieben die Vereinsbosse nach dem verpatzten Saisonstart in einem Brief an die S04-Mitglieder. Neben Asamoah könnten demzufolge auch andere Personalien auf dem Prüfstand stehen.