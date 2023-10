Scharfe Kritik an Götzes Verhalten gegenüber Schiedsrichtern

Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat das Verhalten von Mario Götze gegenüber den Unparteiischen scharf kritisiert.

Frankfurt – Mario Götze ist als begnadeter Fußballer bekannt, der am Ball praktisch alles kann. Der Weltmeister von 2014 ist aber auch was Reklamieren angeht, kein unbeschriebenes Blatt. In der vergangenen Saison kassierte er mehrere Gelbe Karten wegen Meckerns und brachte damit Ex-Trainer Oliver Glasner zur Weißglut.

Eintracht Frankfurt: Toppmöller nimmt Götze in Schutz

Vor der aktuellen Saison hatte der neue Trainer Dino Toppmöller deshalb einen Wunsch an den Offensivspieler: „Es dürfen gerne mehr Tore als Gelbe Karten sein.“ Bislang erfüllt Götze diesen nicht, denn Treffer konnte er noch keinen erzielen, dafür flog er bereits einmal vom Platz. Beim Gastspiel in Wolfsburg sah er die Ampelkarte und musste vorzeitig zum Duschen.

Toppmöller nahm seinen Spieler anschließend in Schutz: „Es ist für mich ein Wahnsinn, wie der Umgang mit Mario vonseiten der Schiedsrichter ist. Ich finde: Das hat er nicht verdient in der Art und Weise, wie er behandelt wird. Er kriegt relativ wenig gegen sich gepfiffen. Schiedsrichter warten aber gefühlt darauf, dass sie ihm direkt die Gelbe Karte geben können.“

„Er hat einfach mehr Respekt verdient vonseiten der Schiedsrichter. Ich muss ihn einfach schützen, weil Mario nach dem Abgang vieler Offensivspieler einfach mehr Verantwortung übernehmen will. Auch von seiner Seite aus muss er sich vielleicht einen Tick mehr kontrollieren, was Gelbe Karten wegen Meckerns anbelangt. Mir ist es aber wichtig, dass er auch mal zum Schiedsrichter gehen und seinen Unmut äußern kann. Das gehört dazu. Er ist einer unserer Führungsspieler“, so der SGE-Coach weiter.

Eintracht Frankfurt: Kritik an Mario Götze

Götze wird aber auch von mehreren Seiten kritisiert, unter anderem äußerte sich der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer in der Sport Bild zum Verhalten des 31-Jährigen. „Die Art und Weise, wie Mario Götze mit den Schiris umgeht, ist aktuell sehr verbesserungswürdig. Wenn es nicht läuft, sollte man die Schuld zuerst bei sich suchen. Die Ansicht, es gäbe eine Art Hexenjagd auf Mario Götze, nach dem Motto: ‚Der arme Götze‘, ist ein Witz“, so der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter.

Er betonte außerdem, dass es nicht ungewöhnlich sei, wenn ein Schiedsrichter schon vor dem Spiel auf Mario Götze zugehen würde. „Das war bei einem Mark van Bommel fast immer so“, offenbarte Kinhöfer. (smr)