„Grauenvolle Entscheidungen“: Trainer-Legende Neururer greift VAR an

Von: Andre Oechsner

Der VAR erhitzt am mal wieder die Gemüter. Peter Neururer übt harsche Kritik am Videobeweis, der das Spiel eigentlich gerechter machen soll.

Hamburg/Freiburg – Peter Neururer ist als Mann der klaren Worte bekannt. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Der frühere Bundesliga-Trainer ereifert sich in ganz besonderem Maße über das vergangene Fußballwochenende. Neururers Feindbild: der Video Assistant Referee (VAR).

Peter Neururer Geburtsdatum: 26. April 1955 (Alter 68 Jahre), Marl Ehemalige Vereine: VfL Bochum, MSV Duisburg, Hannover 96, LR Ahlen Letzte Station: Bis September 2022 Vorstandsmitglied des Wuppertaler SV

Peter Neururer: VAR-Fehlentscheidung bei Bakery Jatta

„Grauenvolle Entscheidungen sind getroffen worden“, blickt Neururer in seiner Kolumne für das Portal Wettfreunde.net zurück und lässt in jedem Wort erkennen, was er von den VAR-Ausführungen des zurückliegenden Spieltags hält. „Für mich klare Beispiele, für rote Karten mit unterschiedlicher Betrachtungsweise.“

Die erste Szene, die sich Neururer herauspickt, entstand beim Spiel in der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Greuther Fürth (2:0). Bakery Jatta trifft Fürths Simon Asta mit offener Sohle oberhalb des Sprunggelenks. Der VAR checkt die Bilder. Jatta kam schlussendlich mit einer Gelben Karte davon. Neururer kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Peter Neururer poltert über VAR: „Wenn ich ein bisschen was mit der Sportart zu tun habe“

„Beim Videobeweis so eigentlich auch klar zu ersehen, vorher vielleicht auch, wenn ich bisschen was mit dieser Sportart zu tun habe“, umschreibt Neururer die Situation aus eigener Sichtweise. Für ihn hätte Jatta ganz klar die Rote Karte sehen müssen. „Noch schlimmer, noch eklatanter“ findet Neururer einen anderen Vorfall, der sich in der Bundesliga ereignet hatte.

In Neururers Fokus rückt hier das Foulspiel von Vincenzo Grifo an Bochums Cristian Gamboa. Grifo ging wie Jatta mit offener Sohle zu Werke und nahm mit seinem Einsteigen eine schlimme Verletzung seines Gegenspielers in Kauf. Grifo traf Gamboa mit der rechten Sohle etwas unterhalb des rechten Knöchels. Von einer „Sprunggrätsche mit Intensität und Dynamik“ war im Netz unter anderem die Rede.

VAR-Chaos: Vincenzo Grifo hätte glatt Rot bekommen müssen

Laut Neururer ist Grifos Foul „ein klares Beispiel dafür, wofür man eine Rote Karte bekommen soll. Und von 100 Fußballprofis, von 100 Fußballbeteiligten, würden 100 sagen: ‚Klar Rot‘.“ Für Neururer ist das Vorgehen des Videoschiedsrichters respektive des verantwortlichen Leiters auch in diesem Fall absolut nicht nachzuvollziehen. Selbst Schiri-Chef Lutz Michael Fröhlich forderte im Nachgang Rot für Grifo.

„Der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Rot, und der Videobeweis schaltet sich nicht mal ein. Also die Handhabe dieses VAR wird von Tag zu Tag, von Spieltag zu Spieltag, immer schlimmer“, schreibt Neururer erboste Zeilen über das Hilfsmittel, das den Fußball eigentlich gerechter machen soll. Der Kult-Coach fordert klare Richtlinien und will zudem eine Bitte an die Schiedsrichter loswerden.

Peter Neururer: Schiedsrichter sollten VAR auch mal ignorieren

Die Unparteiischen sollten nicht so arrogant sein, den Videobeweis möglicherweise zu ignorieren, meint Neururer: „Und wenn, dann guckt richtig hin. Aber wenn man bei den Szenen richtig hingucken muss, drei-, viermal zurück spulen lassen muss und dann noch mal die falsche Entscheidung trifft, dann sollte man die Sportart wechseln. Es ist einfach traurig für den Fußball.“ (aoe)

