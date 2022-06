Schlotterbeck mit großer Vorfreude zum BVB

Nico Schlotterbeck spielt künftig für Borussia Dortmund. © Federico Gambarini/dpa

Neuzugang Nico Schlotterbeck geht mit großer Vorfreude seine neue Aufgabe bei Borussia Dortmund an.

Dortmund - „Die Fans, das Stadion - das imponiert mir. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf“, sagte der Fußball-Nationalspieler in einem vom BVB veröffentlichten Video. „Ich will hier in den nächsten Jahren meine Top-Leistungen abrufen. Mit den Fans im Rücken können wir was ganz Großes erreichen.“

Der 22 Jahre alte ehemalige Freiburger, der beim BVB einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, bezeichnete sich selbst „als modernen Innenverteidiger“: „Ich suche sehr viele Zweikämpfe, mag es aber auch sehr gern, den Ball zu haben und Lösungen zu finden.“

Für seine künftigen Dortmunder Abwehrkollegen Mats Hummels und den vom FC Bayern München zum Revierclub gewechselten Niklas Süle fand er lobende Worte: „Als ich in den entscheidenden Jugendphasen war, war Mats mit der beste Innenverteidiger in Deutschland und der Welt. Wenn man mit ihm in einem Team spielen darf, macht einen das unendlich glücklich. Und Niklas ist einen Weg gegangen, den ich auch gehen will. Der ist in extrem jungen Jahren zu einem Riesenclub gewechselt und hat dort seine Spuren hinterlassen. Das will ich probieren, auch hier zu machen.“ dpa