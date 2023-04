Schnelles Schlotterbeck-Comeback beim BVB unwahrscheinlich

Ob Dortmunds Nico Schlotterbeck (l) gegen den VfL Bochum spielen kann, steht noch nicht fest. © Bernd Thissen/dpa

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss im Spiel am Freitag beim VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN) wohl auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der Fußball-Nationalspieler fehlte beim Teamtraining.

Dortmund - Nach zuvor wochenlanger Zwangspause hatte er am vergangenen Samstag beim 4:0 seines Teams gegen Eintracht Frankfurt ein Comeback gefeiert, war aber in der 25. Minute ausgewechselt worden. Nach Aussage von Trainer Edin Terzic waren erneut Probleme am lädierten Oberschenkel aufgetreten.

Dagegen ist Neuzugang Julien Duranville auf dem Weg der Besserung. Der zu Jahresanfang vom RSC Anderlecht verpflichtete 16 Jahre alte Angreifer aus Belgien hat seine Muskelverletzung überwunden und war am Dienstag beim Training dabei. dpa