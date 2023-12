Schock bei Eintracht Frankfurt: Droht SGE-Star langer Ausfall?

Von: Sascha Mehr

Am 6. Spieltag der Conference League verletzt sich Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt beim Spiel in Aberdeen.

Update vom 14. Dezember, 23.47 Uhr: Junior Dina Ebimbe verletzte sich bei der Eintracht-Pleite beim FC Aberdeen. Der Mittelfeldspieler vertrat sich den Fuß und wurde behandelt. Anschließend versuchte er es noch einmal, musste aber schließlich doch aus gewechselt werden. In der 9. Minute kam Aaronson für ihn in die Partie. Droht dem Franzosen ein längerer Ausfall? Die Diagnose steht noch aus.

Erstmeldung: Aberdeen/Frankfurt – Die Partie des 6. Spieltags der Conference League zwischen dem FC Aberdeen und Eintracht Frankfurt steigt am Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 18.45 Uhr in Aberdeen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt: Conference League live im Free-TV?

Die Partie des 6. Spieltags der Conference League zwischen dem FC Aberdeen und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 14.12.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt: Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Conference League zwischen dem FC Aberdeen und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 14.12.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der Conference dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

Eintracht Frankfurt ist am sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase in der Conference League zu Gast beim FC Aberdeen. Für beide Klubs geht es in der abschließenden Partie um nichts mehr. Die SGE ist sicher auf Platz zwei hinter PAOK Saloniki und muss im kommenden Jahr in der Zwischenrunde ran, um sich darüber für das Achtelfinale des Wettbewerbs zu qualifizieren.

Die Gastgeber aus Aberdeen können dagegen die K.o.-Phase der Conference League nicht mehr erreichen und scheiden gemeinsam mit HJK Helsinki aus. Dennoch wollen die Schotten das letzte internationale Spiel der laufenden Saison gewinnen, um ihren Fans einen schönen Abschluss zu bereiten. Im Hinspiel zeigten sie, dass sie Eintracht Frankfurt Paroli bieten können.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim FC Aberdeen. © IMAGO/Marc Schueler

Die Generalprobe gestaltete Eintracht Frankfurt siegreich und gewann gegen den FC Bayern München mit 5:1. „Wir waren von Anfang an fokussiert, hatten die Bereitschaft, jeden Zweikampf anzunehmen, haben das umgesetzt, was wir können, waren effizient, haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und verdient gewonnen. Die Mannschaft hat vieles von dem umgesetzt, was wir vorhaben und was Dino Toppmöller den Spielern mitgibt. Wir sprechen die Themen an, wenn wir das Gefühl haben, dass gewisse Dinge nicht so umgesetzt werden, wie wir es verlangen. Die Mannschaft hat eine sehr gute Reaktion gezeigt“, sagte Sportchef Markus Krösche nach dem Erfolg gegen den deutschen Rekordmeister. (smr)