„Schönste Fußballerin der Welt“ hat einen neuen Freund

Von: Jannek Ringen

Drucken Teilen

Ana Markovic gilt als eine der schönsten Fußballerinnen der Welt. Die 24-Jährige hat ihre Liebe zu Fußball-Profi Tomas Ribeiro öffentlich gemacht.

Zürich – Im Trikot der Grasshoppers Zürich läuft die Kroatin Ana Markovic in der Schweizer Super League. Mittlerweile scheint die Angreiferin durch den Fußball auch privat ihr Glück gefunden zu haben. Vor kurzem machte sie ihre Beziehung mit dem Fußball-Profi Tomas Ribeiro öffentlich.

Ana Markovic Geboren: 9. November 1999 (Alter 24 Jahre), Split, Kroatien Verein: Grasshoppers Club Zürich Position: Stürmerin

Markovic und Ribeiro lernen sich durch den Fußball kennen

Seit ihrem zwölften Lebensjahr lebt Ana Markovic in der Schweiz, wo sie auch ihre Leidenschaft für den Fußball entdeckt hatte. Im Jahr 2020 wechselte die Angreiferin vom FC Zürich zum Lokalrivalen Grasshoppers Zürich und geht seitdem für den Erstligisten auf Torejagd. Von Medien wird sie oft als „schönste Fußballerin der Welt“ bezeichnet.

Ihr Lebensgefährte Tomas Ribeiro, ein Innenverteidiger aus Portugal, wechselte im Sommer 2022 nach Zürich, verließ den Club jedoch nach einem Jahr wieder in Richtung Heimat. „Wir haben uns während seiner aktiven Zeit bei GC kennen gelernt“, bestätigte sie gegenüber 20min erstmals ihre Beziehung mit dem Portugiesen.

Ana Markovic ist in einer Beziehung mit Tomas Ribeiro. © IMAGO / Just Pictures; IMAGO / Pius Koller

Markovic erklärt Ribeiro zu ihrem „Halt“ in schweren Zeiten

Im März musste die noch junge Karriere von Markovic einen schweren Rückschlag hinnehmen. Sie verletzte sich schwer am Knie und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Die niederschmetternde Diagnose folgte einige Tage später. Sie riss sich das Kreuzband sowie den Meniskus und zog sich eine Außen- und Innenbandzerrung zu.

Ribeiro war in dieser Zeit der starke Rückhalt für die kroatische Nationalspielerin. „Mir ist klar geworden, als ich mich verletzt habe, dass ich ihn an meiner Seite brauche. Er gibt mir den Halt. Er war der Mensch, der am meisten für mich da gewesen ist“, erklärte Markovic.

Markovics großer Traum von der EM in der Schweiz

Derzeit kämpft sie sich in einer Reha zurück und will im neuen Jahr wieder auf dem Platz stehen. Die Nationalspielerin Kroatiens hat ein klares Ziel vor Augen. „Ich werde alles geben, sodass Kroatien sich qualifiziert, da es eine Ehre für mich wäre, im Heimatland zu spielen“, sagte sie im Gespräch mit 20min mit Blick auf die EM 2025 in der Schweiz.

Zudem erklärte sie den Grund, warum ihre Liebe zu Ribeiro erst jetzt öffentlich gemacht wurde. „Ich wollte in erster Linie auch schauen, ob die Fernbeziehung funktioniert. Tratsch interessiert mich nicht“, sagte sie angesichts des Wechsels ihres Lebensgefährten zurück nach Portugal. (jari)