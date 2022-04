Schröder stellt klar: Büskens bei Schalke keine Dauerlösung

Hat alle seine fünf Spiele als Trainer mit dem FC Schalke 04 gewonnen: Mike Büskens. © David Inderlied/dpa

Der überaus erfolgreiche Interimstrainer Mike Büskens wird auch im Falle des Aufstiegs mit dem FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga auf keinen Fall zur Dauerlösung als Cheftrainer.

Gelsenkirchen - „Es gab eine klare Absprache, egal wie das Ganze ausgeht“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder: „Es ist klar, dass es im Sommer mit Mike Büskens weitergeht. Aber nicht als Cheftrainer.“ Der neben ihm sitzende Büskens pflichtete bei: „So habe ich das immer gesagt.“ Die fünf Spielen unter seiner Regie hat Schalke allesamt gewonnen und geht nun als Tabellenführer in den Hit gegen den Zweiten Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky).

Dabei wird die Schalker Arena erstmals seit Januar 2020 mit 62.271 Zuschauern ausverkauft sein. „Das ist für alle elektrisierend. Jeder Fußballer wünscht sich so ein Highlight“, sagte Schröder: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir sind auch gut gerüstet.“ Büskens erklärte: „Das ist fantastisch. Die Kartennachfrage in meinem Umfeld war riesig. Es ist schön zu sehen, wie geschlossen dieser Verein in der jetzigen Phase ist.“ Dennoch fange nach der aktuellen Erfolgsserie „niemand an zu spinnen“, versicherte der Schalker „Eurofighter“ von 1997: „Wir bleiben bei uns selbst.“ dpa