WM-Playoffs: So sehen Sie Schweden gegen Italien live im TV und im Live-Stream

Italien muss über den Umweg Playoffs die Teilnahme an der WM 2018 erkämpfen. Der viermalige Weltmeister trifft in Stockholm auf Schweden. Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie das Hinspiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

München - Dass die italienische Nationalmannschaft für die Teilnahme an der WM 2018 möglicherweise den Gang über die Playoff-Runde suchen muss, schien bereits vor der ersten Begegnung der Gruppenphase wahrscheinlich: Spanien galt als Favorit der Quali-Gruppe G und setzte sich letztlich auch als Erstplatzierter durch, während der viermalige Weltmeister nun um eines der letzten verbliebenen Tickets für die Reise nach Russland kämpfen muss.

Als Gegner bekam die „Squadra Azzura“ bei der Auslosung in Zürich Schweden zugelost. Die Reaktionen in den beiden Ländern waren recht eindeutig: Während italienische Experten sicher sind, dass ihre Auswahl die Rolle des Favoriten trägt, sprechen schwedische Stimmen teilweise von einer „Albtraum-Auslosung“. Diese Einschätzungen entsprechen vor dem ersten Aufeinandertreffen am Freitag (10. November, ab 20.45 Uhr) mutmaßlich so ziemlich der Wahrnehmung der Fußball-Experten. Zurecht?

Schwedische Nationalmannschaft in der Nach-Ibrahimovic-Ära

Zwar befinden sich die Schweden nach dem Rücktritt ihres Superstars Zlatan Ibrahimovic speziell im Bereich Angriff nach wie vor im Umbruch. Die Statistik verrät jedoch, dass die Auswahl der Skandinavier weiterhin keine große Mühe hat, ins Schwarze zu treffen: In der WM-Quali-Gruppe A hat Schweden sogar mit Abstand die meisten Treffer (26) erzielt und das noch vor Gruppensieger Frankreich (18). Auch die Niederlande um Bayern-Star Arjen Robben hatte gegen das Team von Trainer Janne Andersson das Nachsehen, sowohl bezüglich Treffern (21 Tore), als auch in der Endplatzierung.

Die Hausherren können auf Spieler zurückgreifen, die regelmäßig in europäischen Top-Ligen zum Einsatz kommen und auch Champions-League-Erfahrung besitzen: in Deutschland am bekanntesten ist wohl Emil Forsberg, der bei Vizemeister RB Leipzig das Offensivspiel ankurbelt. Ebenfalls aus der Bundesliga bekannt ist Mittelfeldspieler Albin Ekdal, der sich beim Hamburger SV einen Stammplatz ergattert hat. Mit dem FC Bayern bekam es kürzlich Mikael Lustig zu tun, der seine Brötchen bei Celtic Glasgow verdient. Neben ihm kommt in der Viererkette der Schwede Victor Lindelöf zum Einsatz, der im Sommer für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Manchester United gewechselt ist.

Italien kann auf zahlreiche Stars zurückgreifen

Was die Spieler-Prominenz betrifft, hat Gegner Italien traditionell zahlreiche Stars im Aufgebot: Angeführt von Altmeister Gianluigi Buffon (39) gibt es im Kader viele Spieler, die auch auf Europacup-Ebene auf große Erfahrung zurückgreifen können. Da ist das einstige Juventus-Bollwerk Giorgio Chiellini/Leonardo Bonucci (jetzt AC Milan), Europa-League-Sieger Matteo Darmian von Manchester United sowie die Offensivkräfte Lorenzo Insigne (Neapel) und der Ex-Dortmunder Ciro Immobile, der bei Lazio Rom derzeit nach Belieben trifft. Auch im Mittelfeld kann Trainer Gian Piero Ventura auf namhafte Akteure wie Paris-Star Marco Verratti oder Daniele De Rossi (AS Rom) zurückgreifen.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Schweden und Italien fand im Juni 2016 bei der EM in Frankreich statt. Damals konnten die Italiener gegen Schweden mit 1:0 gewinnen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Hinspiel der WM-Playoffs live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Schweden gegen Italien: WM-Playoffs live im Free-TV?

RTL hatte sich die Rechte an der WM-Qualifikation gesichert und auch Playoff-Partien aus Europa gibt es bei dem Spartensender Nitro live zu sehen. Aber: Das Duell zwischen Schweden und Italien in Stockholm befindet sich nicht darunter! Von den vier Hin- und Rückspielen ist im Free-TV jeweils nur eine Partie zu sehen. Bei den ersten Begegnungen wird es sich dabei um das Spiel Kroatien gegen Griechenland handeln. Wenn es allerdings bei der Paarung Schweden gegen Italien im Rückspiel zur Entscheidung kommt, sitzen deutsche Zuschauer bei Nitro in der ersten Reihe.

Schweden gegen Italien: WM-Playoffs im Live-Stream bei DAZN

Alle Partien der Playoffs zur WM 2018 sind auf der Streamingplattform DAZN live zu betrachten. Das Angebot der Perform Group überträgt das Spiel zwischen Schweden und Italien live ab 20.45 Uhr. Das Abo von DAZN ist aktuell für einen Betrag von 9,99 Euro pro Monat buchbar. Neben der WM-Qualifikation gibt es noch viele weitere Sportevents zu bewundern, unter anderem Fußball aus Europas Topligen aus Spanien, England und Italien. Der erste Monat nach Vertragsabschluss ist zudem kostenlos. DAZN kann monatlich gekündigt werden und ist sowohl über Webbrowser als auch Applikation erreichbar: User können sich die Software im iTunes-Store von Apple downloaden, oder alternativ in Googles Play Store.

Schweden gegen Italien: WM-Playoffs im kostenlosen Live-Stream

Wer nicht im Besitz eines DAZN-Abos ist, hat die Möglichkeit, sich in den Weiten des Internets auf die Suche nach einem kostenlosen Live-Stream der Begegnung Schweden gegen Italien in Stockholm zu begeben. Die alternativen Streamingdienste haben allerdings den Nachteil, dass sowohl in Sachen Bild- wie auch Tonqualität enorme Abstriche gemacht werden müssen. Ein weiterer Minuspunkt ergibt sich aus der Tatsache, dass Viren und Trojaner angelockt werden können. Außerdem: Laut Europäischem Gerichtshof machen sich User mit derartigen Streams strafbar!

Schweden gegen Italien: WM-Playoffs bei uns im Live-Ticker

Schweden gegen Italien: Dieses packende Duell können Sie am Freitagabend bei uns im Live-Ticker verfolgen. Dort verpassen Sie garantiert nichts!

Übrigens: Auch am kommenden Montag (13. November 2017), dann steigt das Rückspiel zwischen Italien und Schweden in Mailand, bieten wir Ihnen auf tz.de einen Live-Ticker an.

Schweden: Abschluss-Tabelle der WM-Qualifikation

1. Frankreich 10 18:6 23 2. Schweden 10 26:9 19 3. Niederlande 10 21:12 19 4. Bulgarien 10 14:19 13 5. Luxemburg 10 8:26 6 6. Weißrussland 10 6:21 5

Italien: Abschluss-Tabelle der WM-Qualifikation

1. Spanien 10 36:3 28 2. Italien 10 21:8 23 3. Albanien 10 10:13 13 4. Israel 10 10:15 12 5. Mazedonien 10 15:15 11 6. Liechtenstein 10 1:39 0

