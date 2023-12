Schwedische Nationalmannschaft: Rekord, Erfolge, Trainer – alle Infos

Die schwedische Nationalmannschaft beim Mannschaftsfoto © Andreas Gebert / dpa

Schwedens Fußball-Nationalteam: alle wichtigen Fakten zu den Spielern und ihrem Trainer sowie zu den bisherigen Erfolgen und Rekorden des Teams.

Die schwedische Nationalmannschaft spielt in der Regel in einer 4-4-2 Aufstellung. Dabei steht im Zentrum eine Doppel-Sechs und die Impulse kommen hauptsächlich von außen oder vom Mittelstürmer.

Die schwedische Nationalmannschaft und ihre größten Erfolge

Zu den größten Erfolgen der schwedischen Nationalmannschaft – auch unter den Spitznamen Blågult oder Tre Kronor bekannt – gehört bisher die Olympische Goldmedaille bei den Spielen in London 1948. Mit 3:1 gewann sie gegen Jugoslawien. Daneben erhielt Schweden 1924 und 1952 zwei Bronze-Medaillen.

1950, zwei Jahre nach dem Olympia-Sieg, folgte der dritte Platz in der Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der WM 1958 holte die Mannschaft gegen Brasilien den Vize-Weltmeistertitel im eigenen Land. 1974 reichte es für den fünften Platz. Seit 2000 konnte sich das Team für jede EM-Endrunde qualifizieren. Einmal erreichten sie das Halbfinale, einmal das Viertelfinale.

Die schwedische Nationalmannschaft und ihre Rekorde

Schweden hat es nicht nur als erste Nation geschafft, 1.000 Länderspiele zu bestreiten, sondern hält bis heute auch den Rekord, insgesamt am meisten Länderspiele absolviert zu haben. Der Grund hierfür liegt in der Neutralität des Landes zu Kriegszeiten. Sie ermöglichte es der schwedischen Nationalmannschaft, im Gegensatz zu vielen anderen Nationen weiterhin an Turnieren teilzunehmen.

Seinen höchsten Sieg holte Schweden gegen Lettland 1927 mit einem 12:0. Diesen Rekord mit 12:0 wiederholte die Nationalmannschaft 1948 gegen Südkorea. Einen Negativ-Rekord, ihre höchste Niederlage, holte sich die Mannschaft im Spiel gegen das Vereinigte Königreich im Jahre 1908 ein. Sie verloren 12:1.

Rekordtorschütze ist Zlatan Ibrahimovic mit insgesamt 62 Toren. Rekordspieler ist der ehemalige Mittelfeldspieler Anders Svensson. Er bestritt 148 Spiele. Unter den derzeit aktiven Spielern ist der Rekordhalter Sebastian Larsson mit bisher 125 Spielen.

Die schwedische Nationalmannschaft in der Länderspielbilanz

Das allererste Länderspiel fand 1908 gegen Norwegen statt. Hier holten die Schweden mit 11:3 einen soliden Sieg. Seitdem traten sie bei 1.061 Fußballspielen an. Davon gewannen sie 521 Begegnungen. 228 Mal spielten sie unentschieden und 312 Niederlagen mussten sie einstecken (Stand: 2021).

Das Heimstadion der schwedischen Nationalmannschaft, die „Friends Arena“, liegt in der Gemeinde Solna.