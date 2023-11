Schweinsteiger-Bruder nach VAR-Debakel und Last-Minute-Pleite entlassen

Von: Luca Hartmann

Tobias Schweinsteiger ist nicht länger Trainer des VfL Osnabrücks. In seinen letzten denkwürdigen Minuten als Coach dreht sich alles um den VAR.

Osnabrück – Es waren dramatische Minuten, die Tobias Schweinsteiger, Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger, als Trainer des VfL Osnabrück am Wochenende ertragen musste. Im Keller-Duell gegen Eintracht Braunschweig kassierte der VfL einen Last-Minute-Gegentreffer (90+8. Minute) und ist damit Tabellenletzter. Die Niederlage kostet Schweinsteiger seinen Job.

Tobias Schweinsteiger nach später Niederlage wohl entlassen

Durch den Sieg ziehen die Braunschweiger in der Tabelle an Osnabrück vorbei, lediglich ein Sieg gelang den Lila-Weißen in 13 Spielen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt schon sechs Punkte. Am Dienstag reagiert der Verein auf die sportliche Talfahrt. In einer Pressemitteilung wurde die Trennung von Schweinsteiger bekannt gegeben.

Dabei werden dem 41-Jährigen wohl besonders seine letzten Minuten auf der Trainerbank in Erinnerung bleiben. Denn in der Nachspielzeit trifft Ex-Bundesliga-Spieler und heutiger Braunschweig-Verteidiger Ermin Bičakčić zum vermeintlichen Siegtreffer. Doch ob das Siegtor zählt, ist lange unklar. Für Schweinsteiger und seine Spieler beginnen sechs lange Minuten des Hoffens und Bangens.

VAR-Wahnsinn bei Braunschweig gegen Osnabrück

Schiedsrichter Florian Lechner hatte zunächst auf Tor entschieden, dann jedoch ein Signal vom VAR bekommen, Bičakčić könnte beim Treffer im Abseits gestanden haben. Während einige Spieler mit Lechner auf dem Platz diskutieren, schauen sich dessen Kollegen im Videokeller die Szene mehrere Minuten lang an. Der Treffer wird schließlich gegeben. Ob Bičakčić wirklich im Abseits stand, ist nach Ansicht der Video-Bilder nicht zweifelsfrei zu belegen. Offenbar war unter anderem die Torraum-Kamera defekt. DFB-Schiedsrichter-Sprecher Alex Feuerherdt gestand danach, dass die Situation nicht abschließend geklärt werden konnte.

Nachdem das Tor gegeben wurde, brandet im Braunschweiger Stadion großer Jubel auf. Die VfL-Spieler hingegen fallen auf den Rasen, Schweinsteiger sackt in der Trainerbank zusammen und hält sich ungläubig die Hände vors Gesicht. Zum dritten Mal in den letzten sechs Spielen hatten die Osnabrücker ein entscheidendes Gegentor tief in der Nachspielzeit kassiert.

Schweinsteiger führte Osnabrück zum Aufstieg in die 2. Liga

Schweinsteiger hatte Osnabrück im August 2022 übernommen. Nach Stationen als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft von Bayern München, dem HSV und dem 1. FC Nürnberg, saß der 41-Jährige erstmals als Cheftrainer auf Bank. In seiner Premierensaison gelang ihm gleich der Aufstieg in die 2. Liga.

Besonders bitter: Im Mai gelang der Aufstieg am letzten Spieltag im Spiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund durch späte Treffer in der 94. und 96 Minute. Jetzt besiegelt ein noch späterer Gegentreffer das Aus von Schweinsteiger. „Ich möchte mich bei allen für das Vertrauen in den letzten 15 Monaten bedanken. Wir haben gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert. Aber leider konnten wir die Erwartung aller nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga nicht erfüllen“, wird Schweinsteiger zitiert.

Sein Bruder Bastian Schweinsteiger war zuletzt wieder an der Seite von Esther Sedlaczek als ARD-Experte zu sehen. Kurz darauf lies er seine Fans seinen Urlaubsort erraten. (Luha)