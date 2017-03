Schweinsteiger vergleicht neuen Trainer mit Pep Guardiola

Chicago - Bei seiner offiziellen Vorstellung für das US-Fußballteam Chicago Fire verglich Bastian Schweinsteiger gleich einmal seinen neuen Trainer Veljko Paunović mit Pep Guardiola.

Als „globale Fußball-Ikone“ und „Fußball-Gott“ wird Bastian Schweinsteiger von seinem neuen Verein auf der Bühne begrüßt. Doch der ehemalige Bayern-Spieler scheint sich mit solch überschwänglichen Titeln gar nicht wohl zu fühlen. So betont er bei der Pressekonferenz am Mittwoch auch immer wieder: „Ich sehe mich in erster Linie als Spieler.“ Ob er eine Ikone sei, darüber denke er gar nicht nach.

Der gebürtige Bayer gibt sich bescheiden wie eh und je. Auch von seinem neuen Trainer Veljko Paunović zeigt er sich begeistert: „Ich habe ihm schon gesagt, dass er mich ein wenig an Pep Guardiola erinnert - im Positiven.“

Und auch der Coach ist überzeugt von seinem Neuzugang: „Sie hätten sehen müssen, wie seine Anwesenheit die anderen Spieler inspiriert hat. Wir haben mit Bastian nicht nur einen Weltklasse-Spieler, sondern eine Weltklasse-Menschen.“

Doch wie viel Kraft und Energie steckt denn eigentlich noch in ihm, wollen auch die Journalisten bei der Pressekonferenz wissen: „Eine Menge“, meint Schweinsteiger. „Im kopf bin ich bei 100 Prozent. Mein Körper braucht vielleicht noch ein paar Tage Training.“ Doch er sehe sich selbst nicht als Schlüsselspieler des neuen Vereins. „Jeder Spieler muss ein Schlüsselspieler sein“, so seine Überzeugung.

Für seinen Teamwechsel hat er eine ganz einfache Begründung: „Die Herausforderung. Ich fordere mich immer selbst heraus, das mag ich. Und ich habe gefühlt, dass hier etwas gutes aufgebaut wird in Chicago.“ Doch Titel garantieren, könne er nicht: „Aber ich werde alles dafür geben, dass wir eine Chance haben, einen Titel zu gewinnen.“

Patrick Steinke