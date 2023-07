Schweinsteiger wagt DFB-Prognose zur Frauen-WM: Deutsche Nationalspielerin reagiert sofort

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger fiebert mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-WM mit. Der Weltmeister wagt eine kühne Prognose und bekommt prompt eine Antwort.

München/Melbourne – Der Start in die Frauen-WM ist geglückt – und wie: Mit 6:0 fegte die deutsche Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel über Marokko hinweg. Kurz vor dem Auftakt wagte Weltmeister Bastian Schweinsteiger eine Prognose und wünschte der DFB-Elf viel Glück – die Antwort der Mädels ließ nicht lange auf sich warten.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Bastian Schweinsteiger drückt Deutschland bei der Frauen-WM die Daumen

Deutschland zählt bei der Fußball-WM der Frauen zum erweiterten Favoritenkreis. Der Vize-Europameister wusste vor dem Turnierstart aufgrund schwacher Vorbereitungsspiele, der Verletzung von Giulia Gwinn und kurzfristigen Ausfällen von Leistungsträgern wie Lena Oberdorf nicht genau, wo er steht.

Der 6:0-Kantersieg war aber eine klare Ansage an die starke Konkurrenz. DFB-Legende Alexandra Popp, die nach dem ersten WM-Spiel über einen möglichen Rücktritt sprach, traf doppelt. Der Auftritt der deutschen Mädels war ein Zeichen: Ja, wir können Weltmeister werden! Ganz genauso sieht es Bastian Schweinsteiger, der es 2014 mit den Männern vorgemacht und den WM-Pokal in den Nachthimmel von Rio gereckt hat.

Bastian Schweinsteiger sendet Grüße an die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. © Bastian Schweinsteiger/Instagram

Bastian Schweinsteiger wagt DFB-Prognose zur Frauen-WM: Deutsche Nationalspielerin reagiert sofort

„Hallo liebe Frauen-Nationalmannschaft, ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Ich bin mir sicher, weil ich euch auch ein bisschen kenne, dass ihr das Turnier rocken werdet“, wendet sich Schweinsteiger in einer emotionalen Video-Botschaft auf Instagram an die deutsche Mannschaft. Zur positiven Grundeinstellung des 38-Jährigen passt der Hintergrund in den Bergen mit saftigen Wiesen, grünen Bäumen und blauem Himmel. Doch der ehemalige Spieler des FC Bayern, der am vergangenen Wochenende bei der Teampräsentation in der Allianz Arena selbst wieder einmal die Fußballschuhe schnürte, geht noch einen Schritt weiter und wagt eine kühne Prognose.

Schweinsteiger lehnt sich ein Stück nach vorne und klatscht zweimal in die Kamera: „Und ich glaube ganz fest an euch, dass ihr den Pokal mit nach Hause bringt. Also, viel Erfolg und toi, toi, toi, euer Basti.“ Zum Abschluss demonstriert Schweinsteiger seinen Optimismus mit beiden Daumen nach oben, dazu schreibt er: „Viel Glück für die anstehende WM, dfb_frauenteam! Die Daumen sind gedrückt!“ Das Video kam bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft offenbar gut an.

Deutsche Nationalspielerin von Schweinsteiger-Tipp entzückt

Der offizielle Instagram-Kanal des DFB-Frauenteams reagierte mit drei Herz-Emojis in Schwarz-Rot-Gold. Und auch Nationalspielerin Kathy Hendrich antwortete auf Schweinsteigers unterstützende Worte. Die Innenverteidigerin vom VfL Wolfsburg hinterließ ein Emoji mit zwei Herz-Augen.

Nach dem Auftakt-Erfolg gegen Marokko konnten die DFB-Mädels um Hendrich am Dienstag einen freien Tag rund um Sidney genießen. Am Sonntag wartet im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien dann der erste harte Brocken.