Schwere Krawalle überschatten Barca-Sieg - Fan in Lebensgefahr

Barcelona - Überschattet von schweren Krawallen, nach denen ein Fan mit schweren Kopfverletzungen in Lebensgefahr schwebt, hat der FC Barcelona wenigstens für einige Stunden die Tabellenführung in der ersten Liga übernommen.

Der amtierende Double-Gewinner holte am 22. Spieltag ein 6:0 (2:0) bei Deportivo Alaves und verdrängte mit 48 Punkten seinen Erzrivalen Real Madrid (46) von der Spitze.

Im Vorfeld der Partie war es in der Innenstadt von Vitoria zu einer Massenschlägerei mit über 50 vermummten Personen gekommen. Die Ultras gingen mit Metallstangen und Stöcken sowie mit Stühlen und Tischen eines Cafés aufeinander los. Weitere Personen wurden verletzt, in den sozialen Medien kursieren Videos der blutigen Auseinandersetzungen. Alaves verurteilte die Krawalle aufs Schärfste und kündigte harte Sanktionen an, sollten Vereinsmitglieder oder Dauerkarteninhaber involviert gewesen sein.

Für Barcelona, das am 27. Mai im Finale um den spanischen Pokal erneut auf Alaves trifft, erzielten Luis Suarez (37., 67.), Neymar (40.), Lionel Messi (59.), Alexis (Eigentor, 63.) und Ivan Rakitic (65.) die Treffer. Marc-André ter Stegen kehrte nach seiner Pause in der Copa del Rey bei Barca ins Tor zurück.

Real Madrid mit Weltmeister Toni Kroos kann die Tabellenspitze aber mit einem Sieg bei CA Osasuna (20.45 Uhr) zurückerobern. Wegen der Teilnahme an der Klub-WM und einem Spielausfall in der Vorwoche hat der Champions-League-Sieger zudem noch zwei weitere Partien in der Hinterhand.

sid