Schwieriges Verhältnis zu Tim Walter? VfB-Trainer Hoeneß: „Jeder hat seine eigene Art“

Von: Niklas Noack

Teilen

Beim Duell des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV treffen in Sebastian Hoeneß und Tim Walter zwei Trainer in der Relegation aufeinander, die eine gemeinsame Vergangenheit haben.

Stuttgart - Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich Tim Walter bewegt. Positiv ausgedrückt, strotzt der aktuelle Trainer des Hamburger SV vor Selbstbewusstsein. Andere würden ihm stattdessen eher einen Hang zur Arroganz vorwerfen. Woher dieser Ruf kommt, wird auch im Vorfeld des Relegationshinspiels gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart deutlich.

Unser VfB-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen News zum Fußball-Bundesligisten aus Stuttgart. Hier geht es zur Anmeldung.

HSV-Trainer Tim Walter vor dem Wiedersehen: „Der VfB wird sich nicht gefreut haben, dass er gegen uns spielen muss“

Bei der Pressekonferenz sendete er nämlich eine Kampfansage in Richtung der Schwaben: „Der VfB wird sich nicht gefreut haben, dass er gegen uns spielen muss. Wenn wir aktiv sind, unsere Stärken mit und gegen den Ball auf den Platz bringen, dann lösen wir bei unseren Gegnern auch keine Freudensprünge aus.“

Eine Aussage, die seinen Trainerkontrahenten Sebastian Hoeneß kaltließ. Denn der VfB-Coach ist davon überzeugt, dass seine Schützlinge die Hamburger, die in der Defensive durchaus anfällig sind (45 Gegentore), mit ihrer „Offensivpower“ vor Probleme stellen können. Deshalb, meinte Hoeneß, hätte sich auch der „HSV nicht gefreut, dass es am Ende wir waren, die 16. wurden“ und wehrte somit die Spitze aus der Hansestadt souverän ab.

Haben zusammen beim FC Bayern gearbeitet: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (l.) und HSV-Coach Tim Walter (r.). (Fotomontage) © IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Michael Schwarz/Montage

VfB-Trainer Hoeneß: „Es liegt jetzt nicht an mir, die Art von Tim in irgendeiner Weise zu bewerten. Jeder hat seine eigene Art”

Hoeneß und Walter haben eine Vorgeschichte. Die beiden arbeiteten ein Jahr parallel beim FC Bayern im NLZ: Hoeneß damals als U19-Trainer, Walter als Coach der U23. Das beste Verhältnis sollen sie in dieser Zeit nicht gepflegt haben, was Hoeneß auch nicht dementieren wollte: „Wie in jedem NLZ, wenn du als Trainer nebeneinander arbeitest, gibt es Schnittpunkte und auch Reibungspunkte, die hatten Tim und ich auch.“ Weiter sagte er aber: „Es liegt jetzt nicht an mir, die Art von Tim in irgendeiner Weise zu bewerten. Jeder hat seine eigene Art.“

Was die gemeinsame Zeit mit Walter angeht, machte der VfB-Coach jedoch deutlich, dass es schon sehr lange her sei: „Von meiner Seite ist da nichts zurückgeblieben.“ Seitdem sind sich die beiden Trainer nicht mehr begegnet. Das ändert sich jetzt, wenn der Hamburger SV am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1) zum Relegationshinspiel zum VfB reist. Neben dem Aufeinandertreffen der Teams auf dem Platz könnte das Duell auch an der Seitenlinie durchaus interessant werden. Immerhin steht nicht weniger auf dem Spiel, als der letzte Bundesligastartplatz für die Saison 2023/24.