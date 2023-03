Selfie-Befehl beim DFB

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bundestrainer Hansi Flick (l-r), DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Antonio Di Salvo, U21-Trainer, posieren bei einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes im DFB-Campus. © Arne Dedert/dpa

Es menschelt wieder bei der deutschen A-Nationalmannschaft - und das hat vor allem mit Rudi Völler zu tun

Frankfurt - Es menschelt wieder bei der deutschen A-Nationalmannschaft - und das hat vor allem mit Rudi Völler zu tun. So zumindest der Eindruck nach den ersten 48 DFB-Stunden. Erst offenbarte der neue Sportdirektor, dass er am Sonntagabend mit Hansi Flick gerne noch ein Bier getrunken hätte – an der Theke wurde „Tante Käthe“ aber vom Bundestrainer versetzt. Anschließend schnappte er sich beim öffentlichen Regenerationstraining im Brentanobad das Mikrofon und ereilte den DFB-Stars den Autogramm- und Selfie-Befehl. Zur Freude der 3500 anwesenden Fans, die Völler darum bat, doch „bitte die Kinder in die erste Reihe zu lassen. Wir versuchen, alle glücklich zu machen“. Die mit Spannung erwartete Charme-Offensive ist also voll im Gange.

Auch deshalb ließen sich alle Nationalspieler auf dem Trainingsplatz blicken und nahmen sich Zeit für die Fans. Selbst die Bayern-Stars Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Sege Gnabry, obwohl sie am Sonntag erst spät in Frankfurt angekommen waren und am Montag Vormittag ihre individuelle Regenerationseinheit absolviert hatten. Und der Verband hat noch das eine oder andere Fan-Schmankerl parat. So findet am Tag nach dem Testspiel gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr, ZDF) ein Kabinengespräch mit einem DFB-Star statt. Zehn Fans können sich dafür über die Verbands-Homepage bewerben. Ebenfalls neu: Die Veranstaltungsreihe Der beste Tag. „Einen Tag lang wie die Profis fühlen, das ist wohl der Traum eines jeden Kindes. Das Format Der beste Tag macht es möglich. Für die ersten zehn von insgesamt 25 Ausgaben sucht der DFB Jugendteams von Amateurvereinen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren (D- bis B-Jugend), die an den Campus eingeladen werden“, heißt es auf Internetseite. Unter anderem gibt es einen Blick hinter die Kulissen und eine Trainingseinheit mit einem DFB-Coach.

Kevin Trapp freut sich über Fan-Andrang

Der Frankfurter Lokalmatador Kevin Trapp könnte sich laut eigener Aussage an so viel Nähe zu den Fans gewöhnen: „Ich bin positiv überrascht, dass es so viele geworden sind. Das soll in Zukunft auch wieder Normalität werden. Wir wollen die Fans nicht nur mit Unterschriften glücklich machen, sondern auch mit Leistung.“ Der Torhüter weiß: Damit die Fan-Herzen den Nationalspielern nach drei katastrophalen Turnieren in Folge wieder zufliegen, bedarf es mehr als launige Theken-Anekdoten und öffentliche Trainingseinheiten. Darauf wies auch Völler die Spieler in seiner ersten Mannschaftsansprache hin: „Es ist das Glück, diese beeindruckende Europameisterschaft hier zu haben. Das werde ich den Spielern klar vor Augen führen, wie schön es ist, so ein großes Turnier im eigenen Land zu haben. Das ist etwas Wunderbares.“

Hansi Flick bremst die Euphorie

Um für ein erfolgreiches Turnier zu sorgen, kündigt Völler an, eine Art Blitzableiter für den Bundestrainer zu sein: „Ich versuche, Hansi zu unterstützen – in jeglicher Hinsicht.“ Das Team habe fußballerische Qualität, am Rest werde gearbeitet. Der Bundestrainer übt sich derweil in Zurückhaltung: „Die Weltmeisterschaft hat uns nicht gerade Rückenwind gegeben. Deswegen ist ein bisschen Demut angebracht. Erfolge kann man nicht garantieren, aber wir werden uns auf dieses Turnier sehr gut, sehr professionell vorbereiten.“ Dafür gibt die Nationalmannschaft unter Völlers Regie bisher bei den Fans Vollgas.