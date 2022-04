Frankfurt gegen FC Barcelona: Wo läuft die Europa League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Auf Filip Kostic und Eintracht Frankfurt warten der große FC Barcerlona mit Pierre-Emerick Aubameyang. © Imago

Für Eintracht Frankfurt steht das Spiel des Jahres an, der FC Barcelona wartet in der Europa League. Wo läuft die Partie im TV und Stream? Alle Infos.

Frankfurt ‒ Auch wenn sich deutsche Mannschaften in der UEFA Europa League traditionell schwertun, zeigt Eintracht Frankfurt erneut, dass die kleine Schwester der Champions League ähnlich attraktiv sein kann. Der Kampf gegen Betis Sevilla im Achtelfinale wurde mit dem wohl besten Los belohnt, das die SGE hätte bekommen können. Im Viertelfinale wartet nämlich der FC Barcelona, einer der größten Vereine der Welt. Das Stadion ist ausverkauft und die aktive Fanszene ist zurück im Stadion: Der Deutsche-Bank-Park im Frankfurter Stadtwald kann sich also unabhängig vom Endergebnis auf ein echtes Fußballfest freuen.

Der Name FC Barcelona dürfte wahrscheinlich sogar groß genug sein, um die Enttäuschung nach dem 0:0 gegen Greuther Fürth etwas zu dämmen. Die Eintracht hatte die große Chance, einen wichtigen Schritt in Richtung der europäischen Plätze in der Bundesliga zu machen, zeigte aber einen offensiv enttäuschenden Auftritt. Mit 21:4 Torschüssen schafften es die Adler nicht, den entscheidenden Stich zu setzen. Trainer Oliver Glasner wird wissen: Gegen Barcelona muss man als Außenseiter maximal effizient sein, sonst könnte es mit dem Weiterkommen nochmal schwerer werden.

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Barcelona Datum: 7. April 2022 Anstoß: 21 Uhr Stadion: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona: Barca findet unter Xaxi zurück zur alten Stärke

Während die Eintracht also mit zwei Unentschieden in das Viertelfinale geht, könnten die Katalanen aktuell kaum besser aufgelegt sein. Nach einem bitteren Saisonstart und dem Abgang von Lionel Messi im Sommer hat Mittelfeld-Legende Xavi das Team im November übernommen und zurück in die Spur geführt. Zwar ist das Meisterschaftsrennen schon so gut wie entschieden und der Erzrivale Real Madrid ganze zwölf Punkte davon marschiert, aber immerhin setzte man im Clásico ein krachendes 4:0-Statement.

Seit 13 Liga-Spielen ist Barça ungeschlagen, bei zehn Siegen spielte man lediglich dreimal Unentschieden. Besonders der Offensive um Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmané Dembélé wurde neues Leben eingehaucht. Auch das Mittelfeld-Trio mit Frenkie de Jong, Sergio Busquets und Jungstar Pedri findet durch Tiki-Taka-Altmeister Xavi immer besser in die Spur. Es stellt sich nur noch die Frage, wie ernst der eigentliche Dauergast der Champions League die Europa League nimmt. Galatasaray konnte im Achtelfinale nur knapp geschlagen werden. Allerdings könnte die fast schon abgehakte Saison durch einen Erfolg in der EL halbwegs gerettet werden ‒ und Xavi würde seinen ersten Titel als Trainer feiern dürfen.

Eintracht Frankfurt und der FC Barcelona werden sich am Donnerstag-Abend erstmals gegenüber stehen. Nie zuvor traten die beiden Traditionsvereine, trotz langer Europapokal-Historie, gegeneinander an. Um 21.00 Uhr wird die erste Partie der beiden Mannschaften im Deutsche-Bank-Park Frankfurt angepfiffen.

Europa League live: Wer zeigt Eintracht Frankfurt - FC Barcelona heute live im TV?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, die endlich mal wieder ein europäisches Spitzenspiel im Free-TV schauen möchten! Das Viertelfinale zwischen Frankfurt und Barça wird live auf RTL übertragen. Der Kölner Privatsender hält aktuell die Übertragungsrechte an der Europa- und der Conference League.

Die Übertragung aus der Main-Metropole beginnt ab 20:15 Uhr. Moderatorin Laura Papendick wird gemeinsam mit RTL-Experte Karl-Heinz Riedle im Stadion stehen und die Vor- und Nachberichterstattung leiten. Marco Hagemann kommentiert das Spiel gemeinsam mit Steffen Freund.

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona: Wo läuft die Partie heute im Live-Stream?

Sollte jemand das Spiel nicht im TV sehen können, kann die Partie alternativ im Live-Stream von RTL verfolgt werden. Die Übertragung wird parallel online auf RTL+ zu sehen sein. Dafür ist jedoch ein Abo notwendig, das monatlich gekündigt werden kann. Dort wird im Vorfeld auch das Spiel zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo gesendet.

UEFA Europa League - Viertelfinale, Hinspiel Eintracht Frankfurt - FC Barcelona TV: RTL Live-Stream: RTL+ Live-Ticker: tz.de

Viertelfinale der Europa League: Frankfurt gegen Barcelona im Live-Ticker auf tz.de

Wer den Donnerstag-Abend schon verplant hat, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchte, hat die Möglichkeit, das Viertelfinal-Hinspiel im Live-Ticker von tz.de zu schauen. So verpassen Sie keine wichtige Szene des Spiels. (ta)