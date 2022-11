WM 2022: Wo läuft Senegal gegen Niederlande heute im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

In ihrem ersten Gruppenspiel der WM 2022 nehmen es die Niederlande mit dem Senegal auf. © IMAGO / Pro Shots

In Gruppe A kommt es heute bei der WM 2022 zum Top-Duell zwischen dem Senegal und der Niederlande. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München - Im Top-Spiel des zweiten Tages der WM 2022 streiten der Senegal und die Niederlande um wichtige Punkte in Gruppe A. Als amtierender Afrika-Cup-Sieger wartet keine leichte Aufgabe auf Oranje - dennoch ist das Team von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal Favorit in diesem Duell. Das liegt mitunter daran, dass die Senegalesen auf ihren Superstar Sadio Mané verzichten müssen. Anschließend warten auf die Holländer die Aufgaben gegen Ecuador (25. November) und Katar (29. November) - alle Partien und Termine finden Sie im Spielplan zur WM in der Übersicht.

Nach der geplatzten WM-Teilnahme von 2018 beendete die Niederlande die WM-Qualifikation souverän als Gruppenerster vor Nationen wie der Türkei und Norwegen. Der Senegal hofft trotz des Ausfalls von Manè auf das Achtelfinale. Nun müssen es eben die anderen Stars in der Mannschaft wie beispielsweise Kalidou Koulibaly oder Keeper Edouard Mendy (beide FC Chelsea) richten. Die Begegnung findet im Al Thumama Stadium in Doha statt.

Begegnung Senegal - Niederlande Anpfiff 21. November, 17 Uhr Stadion Al Thumama Stadium (Doha)

Senegal - Niederlande bei der WM 2022: Die Aufstellung beider Mannschaften

Aufstellung Senegal: Mendy - Salaby, Koulibaly, Cisse, Diallo - Gueye - Mendy, Kouyate - Diatta, Dia, Sarr

Aufstellung Niederlande: Nopper - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Ake, Blind - Berghuis, Gakpo, de Jong - Janssen, Bergwijn

WM 2022 live: Wo läuft Senegal gegen die Niederlande heute im Free-TV und Stream?

Das Top-Spiel an diesem zweiten Tag der Weltmeisterschaft läuft live und in voller Länge beim ZDF im Free-TV. Ab 16.05 Uhr starten die Vorberichte mit Jochen Breyer und Christoph Kramer. Martin Schneider wird das Match anschließend kommentieren. Die Partie kann auch im kostenlosen Live-Stream verfolgt werden. Alle Sendetermine und Infos, wo die WM live im TV und Stream zu sehen ist, im Überblick.

Bereits am Montagnachmittag zeigt das ZDF den ersten Auftritt der englischen Nationalmannschaft gegen den Iran. Am Abend folgt dann noch die Begegnung zwischen den USA und Wales.

Senegal - Niederlande wird heute auch bei Magenta TV gezeigt

Die Begegnung am frühen Abend wird auch im Pay-TV bei Magenta TV ausgestrahlt. Hier beginnen die Vorberichte um 16.30 Uhr - kommentieren wird Markus Höhner. Das Programm von Magenta TV im Fernsehen und Stream kann nur mit einem gültigen Abo empfangen werden - MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Die Übertragung von Senegal - Niederlande in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

Top-Spiel zwischen Senegal und der Niederlande heute im Live-Ticker bei tz.de

Alles Infos und Highlights der Partie können Sie heute auch in unserem Live-Ticker bei tz.de nachlesen. (kus)