Bundestrainer reagiert auf Chaos im DFB-Team: Oldie-Duo soll sich „bereithalten“

Von: Jannek Ringen

Die Vorbereitung auf die EM 2024 in Deutschland im kommenden Sommer beginnt. Bundestrainer Hansi Flick setzt dabei auf zwei Routiniers.

Frankfurt – Nach dem 3:3 gegen die Ukraine war die Stimmung bei der deutschen Nationalmannschaft im Keller. Dennoch blickt Bundestrainer Hansi Flick nach vorne und möchte sich auf die kommenden Länderspiele konzentrieren. Gut möglich, dass zwei Rückkehrer bald wieder mit von der Partie sind.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München Marktwert: 7 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Chaos im DFB-Team: Hansi Flick vermisst Führungsspieler

Derzeit sorgt die deutsche Nationalmannschaft nicht wirklich für Begeisterung. Eine Aufbruchsstimmung will nur ein Jahr vor der EM 2024 in Deutschland nicht entstehen. Die Mannschaft wirkt auf und neben dem Platz teils führungslos.

Neben Joshua Kimmich, der derzeit die Kapitänsbinde in der Nationalmannschaft trägt, mangelt es an wirklichen Führungsspielern im DFB-Trikot. Dies hat man bereits im Testspiel gegen die Ukraine gesehen, als beim Rückstand kaum ein Spieler das Heft des Handelns in die Hand nehmen wollte. Erfahrene und gestandene Führungsspieler wie Thomas Müller, Manuel Neuer und Ilkay Gündogan fehlen dem Team momentan.

Thomas Müller und Manuel Neuer könnten in die Nationalmannschaft zurückkehren. © IMAGO / Sven Simon

Keine Führungsspieler im DFB-Team: Bundestrainer plant mit Thomas Müller und Manuel Neuer

Der Bundestrainer wisse um das Vakuum an Führungsspielern Bescheid und habe deshalb den Weltmeistern Neuer und Müller signalisiert, dass sie sich für die kommenden Länderspiele bereithalten sollen. Dies berichtet die Bild. Für beide wäre es der erste Länderspieleinsatz seit der WM 2022.

Beim 4:2-Erfolg in der Gruppenphase beim Turnier in Katar standen Neuer und Müller das letzte Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz. Während Neuer aufgrund der schweren Verletzung, die er im Dezember 2022 beim Skitouren erlitten hatte, seitdem nicht wieder nominiert werden konnte, verzichtete Flick bewusst auf Müller, ließ dem Ur-Bayern aber immer eine Hintertür offen.

Neuer und Müller vor Rückkehr im DFB-Team? Nächste Länderspiele im September

In dieser Länderspielpause spielt die deutsche Auswahl noch gegen Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni). Danach gehen die Spieler nach einer kräftezehrenden Saison in den Urlaub, ehe es in den Vereinen mit der Vorbereitung auf die kommende Saison weitergeht. In den beiden Länderspielen soll ein versöhnlicher Abschluss der Saison stattfinden.

Im September testet das Team von Hansi Flick dann gegen die japanische Auswahl und Vize-Weltmeister Frankreich. Mit von der Partie könnten dann auch wieder Müller und Neuer sein.