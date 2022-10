Serbiens Nationalmannschaft: Kader, Erfolge, Infos - Das sollten Sie wissen

Spieler der serbischen Nationalmannschaft (Symbolbild). © IMAGO/Marko Metlas

Bei der WM 2022 wird die serbische Nationalelf das dritte Mal als eigenständiges Land bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Alle Infos.

Belgrad – Am 24. November wird im katarischen Lusail Stadium die serbische Nationalelf ihr erstes Spiel bei der WM 2022 bestreiten. Gegner ist Brasilien. Aktuell liegt Serbien auf Platz 25 der FIFA-Weltrangliste (Stand Oktober 2022).

Die serbische Nationalelf: Allgemeine Infos

Die Geschichte des Fußballsportes in Serbien begann im späten 19. Jahrhundert. Schüler und Studenten, die den Ballsport im Ausland kennenlernten, machten ihn, zurück im Heimatland, populär. 1896 brachte Hugo Buli den ersten Lederfußball aus Deutschland nach Belgrad.

Von da an nahm die Geschichte ihren Lauf. Immer mehr Vereine bildeten sich. Eine eigene Nationalmannschaft gibt es erst seit 2006, seit der Gründung des Serbischen Fußball-Bundes. Davor war sie Teil von Jugoslawien sowie Serbien und Montenegro. Am 16. August 2006 kam es zum allerersten Einsatz der serbischen Nationalelf. Sie spielte gegen die tschechische Auswahl. Das erste Pflichtspiel folgte am 2. September 2006 gegen Aserbaidschan im Rahmen eines Qualifikationsspiels für die Europameisterschaft 2008.

Derzeit trainiert die Mannschaft unter Dragan Stojković. Ihre Heimspiele trägt sie meistens im Stadion Rajko Mitić aus. Wegen des Doppelkopfadlers auf dem serbischen Wappen wird das Team auch „Orlovi“ genannt, was „die Adler“ bedeutet.

Die serbische Nationalelf bei der WM 2022

Nach einer erfolgreichen Qualifikationsrunde steht Serbien in der Endrunde der WM 2022 in Katar. Das Team spielte in der Quali-Gruppe A. Durch einen Kopfballtreffer in der letzten Spielminute gewann die serbische Nationalelf das entscheidende Spiel gegen Portugal mit 2:1. Damit schloss die Mannschaft die European Qualifiers als Gruppensieger ab. Portugal kam in die WM-Play-offs. Irland, Luxemburg und Aserbaidschan landeten auf Platz drei, vier und fünf.

Für die Endrunde wurde Serbien in die Spielgruppe G gelost. Mit dabei sind:

Brasilien

Schweiz

Kamerun

2022 wird die serbische Nationalelf zum dritten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei sein.

Die serbische Nationalelf bei der WM 2022: Kader

Schlüsselfigur im serbischen Kader ist der zentrale Mittelfeldspieler Sergej Milinković-Savić mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro. Daneben setzt das Team auf hochklassige Offensiv-Spieler wie Mittelstürmer Dušan Vlahovic und Aleksandar Mitrović. Dieser erzielte den Kopfballtreffer gegen Portugal.

Weitere Offensiv-Spieler mit Bundesliga-Erfahrung sind Filip Kostić und Luka Jović. Letzterer spielt für den AC Florenz, Filip Kostić seit Sommer 2022 bei Juventus Turin. Kapitän Dušan Tadić bringt die meiste Erfahrung mit, und der wertvollste Innenverteidiger ist Nikola Milenković mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro.

Hier gibt es den gesamten Kader der serbischen Nationalelf, der bei der WM 2022 gestellt ist, im Überblick:

Tor

Marko Dmitrović

Predrag Rajković

Vanja Milinković-Savić

Abwehr

Nikola Milenković

Uroš Spajić

Filip Mladenović

Matija Nastasić

Strahinja Pavlović

Miloš Veljković

Stefan Mitrovič

Aleksa Terzić

Mittelfeld

Sergej Milinković-Savić

Marko Grujić

Andrija Živković

Nemanja Gudelj

Filip Kostić

Uroš Račić

Mihailo Ristić

Saša Lukić

Sturm

Aleksandar Mitrović

Luka Jović

Dušan Tadić

Nemanja Radonjić

Dušan Vlahovic

Bisherige Erfolge der serbischen Nationalmannschaft

Die serbische Nationalelf ist noch ein recht junges Team. Bei ihren bisherigen WM-Teilnahmen 2010 und 2018 schied die Mannschaft jeweils in der Vorrunde aus. Den ersten Sieg holte das Land gegen Deutschland am 18. Juni 2010. Auch gegen Costa Rica gewann Serbien mit 0:1. Trotzdem reichte es nicht für das Achtelfinale.

Vor der Eigenständigkeit nahm Serbien als Teil von Jugoslawien an Fußball-Weltmeisterschaften teil. Der größte Erfolg waren die beiden Halbfinals 1930 und 1962. Rekordnationalspieler bei Weltmeisterschaften inklusive Qualifikation waren Aleksandar Mitrović mit 15 Treffern und Dušan Tadić, der 21 Mal auf dem WM-Fußballplatz zum Einsatz kam.