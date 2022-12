Kopfstoß, Rangelei, Rudelbildung: Schweiz setzt sich in brutalem WM-Spiel gegen Serbien durch

Von: Patrick Mayer

Hitzige Szenen: Serbien gegen die Schweiz bei der WM 2022. © IMAGO/Mike Egerton

Die Schweiz setzt sich in einem regelrechten Kampfspiel gegen Serbien durch und zieht ins WM-Achtelfinale ein. Ein Ex-Bayern-Star provoziert seine Gegner. Die Partie im Ticker zum Nachlesen.

WM 2022: Serbien - Schweiz 2:3 (2:2)

Ärger um Xherdan Shaqiri: Ex-Bayern-Star provoziert serbische Fans und Ersatzbank.

Achtelfinale der WM 2022: Eidgenossen müssen jetzt gegen Portugal und Cristiano Ronaldo ran.

Fazit: Nach Brasilien hat sich die Schweiz in Vorrundengruppe G für das Achtelfinale der Fußball-WM in Katar qualifiziert. Die Eidgenossen besiegten Serbien am Freitag in einer höchst hitzigen Partie mit 3:2 (2:2) und schafften es als Zweiter zum dritten Mal in Serie in die K.o.-Phase. Xherdan Shaqiri (20. Minute), Breel Embolo (44.) und Remo Freuler (48.) trafen vor 41.378 Zuschauern für die Schweizer, die nun auf Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo treffen. Die Tore der Serben erzielten Aleksandar Mitrovic (26.) und Dusan Vlahovic (35.). Auch bei ihrer vierten WM-Teilnahme in Serie scheiterte Serbien in der Vorrunde und wurde mit nur einem Punkt Letzter.

Ärger um Xherdan Shaqiri: Ex-Bayern-Star provoziert serbische Fans und Ersatzbank

Trotz eines glücklichen Siegs gegen Brasiliens B-Auswahl verabschiedete sich Kamerun zeitgleich aus dem Turnier. Vincent Aboubakar (90.+2) sicherte den Westafrikanern mit seinem Kopfballtor den 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Rekord-Weltmeister, für die K.o.-Runde reichte das aber nicht mehr. In der Partie zwischen Serbien und der Schweiz ging es derweil richtig zur Sache.

Im Fokus: Xherdan Shaqiri, Ex-Spieler des FC Bayern. Der aus dem Kosovo stammende Angreifer provozierte zuerst die serbischen Fans, als er nach seinem Tor vor deren Block jubelte. Er zeigte dabei mit abfälliger Geste auf seinen Namen, nachdem er von serbischen Anhängern schon bei der WM 2018 angefeindet worden war. Nach 65 Minuten kam es vor der Bank der Serben zu einer Rudelbildung, wieder war Shaqiri mittendrin. Die serbischen Ersatzspieler rannten wütend auf das Feld. Der ehemalige Gladbacher Denis Zakaria setzte dabei zu einem Kopfstoß gegen einen Gegenspieler an, traf diesen aber nicht - zu seinem Glück. Schließlich lieferten sich „Nati“-Kapitän Granit Xhaka, der ebenfalls Wurzeln im Kosovo hat, und der serbische Keeper Vanja Milinkovic-Savic in der Nachspielzeit (90.+4) eine weitere Rangelei. Am Ende war es das WM-Spiel mit den meisten Gelben Karten - zehn an der Zahl.

Serbien - Schweiz 2:3 (2:2)

Aufstellung Serbien: V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic (55. Gudelj), Pavlovic - A. Zivkovic (78. Radonjic), Lukic, Kostic, S. Milinkovic-Savic (67. Ne. Maksimovic), Tadic (78. Djuricic) - Vlahovic (55. Jovic), A. Mitrovic Aufstellung Schweiz: Kobel - Widmer, Akanji, Schär, R. Rodriguez - G. Xhaka, Freuler, Shaqiri (69. Zakaria), Sow (69. Fernandes), Vargas (83. Fassnacht) - Embolo (90.+6 Okafor) Tore: 0:1 Shaqiri (20.), 1:1 Mitrovic (26.), 2:1 Vlahovic (35.), 2:2 Embolo (44.), 2:3 Freuler (48.)

Achtelfinale der WM 2022: Eidgenossen müssen jetzt gegen Portugal und Cristiano Ronaldo ran

90. Minute + 11: Das Spiel ist aus! Die Schweiz setzt sich in einem hitzigen WM-Spiel gegen Serbien durch und steht im WM-Achtelfinale! In diesem geht es am Dienstagabend (20 Uhr, MEZ) gegen Portugal und Cristiano Ronaldo.

90. Minute + 9: Serbien rennt regelrecht verzweifelt an. Geht noch was?

90. Minute + 6: Wechsel bei der Schweiz: Der Salzburger Angreifer Okafor ersetzt Stürmer Embolo.

90. Minute + 4: Uhhhhhhhhh ... erneute Rudelbildung. Xhaka und Keeper Milinkovic-Savic geraten aneinander. Hektische Szenen, eine echte Rangelei. Zakaria setzt einen Kopfstoß an, trifft seinen Gegner aber nicht. Mein Lieber! Der Schiri hat Mühe, die Gemüter zu beruhigen. Verteilt zwei Gelbe Karten, mehr nicht.

90. Minute: Sieben Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Das kann die Entscheidung sein! Die Serben sind weit aufgerückt. Fassnacht kommt im Konter frei vor Milinkovic-Savic, scheitert aber im Eins gegen Eins am Goalie. Serbien steht vor dem Aus. Sie bräuchten zwei Tore, also einen Sieg.

86. Minute: Schär von Newcastle hat in der Innenverteidigung über 80 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Die Schweizer lassen die Serben nicht durchkommen. Vom ehemaligen Frankfurter Jovic ist noch nichts zu sehen, gar nichts.

83. Minute: Wechsel bei der Schweiz: Der Berner Außenstürmer Fassnacht ersetzt Augsburgs Vargas.

82. Minute: Rumms! Akanji setzt einen Freistoß ans Außennetz. Die Schweiz nimmt weiter Zeit von der Uhr.

78. Minute: Doppel-Wechsel bei Serbien: Djuricic kommt für Tadic, Radonjic für A. Zivkovic. Der serbische Coach bringt nochmal einen Spielmacher und einen Außenstürmer. Die Balkan-Kicker versuchen jetzt nochmal alles. Ihnen läuft die Zeit davon. Stand jetzt wäre die Schweiz Zweiter hinter Brasilien - und damit im Achtelfinale.

75. Minute: Fernandes und Zakaria laufen für die Schweiz jetzt die Räume zwischen den Strafräumen zu. Genau dafür hat Coach Yakin die beiden Mittelfeldspieler wohl gebracht. Es geht auf, Serbien kommt gerade nicht mehr vor das Tor. Die Serben brauchen für das Achtelfinale zwei Tore. Im Parallelspiel steht es zwischen Kamerun und Brasilien 0:0.

69. Minute: Doppel-Wechsel bei der Schweiz: Zakaria kommt für Shaqiri, Fernandes für Sow.

67. Minute: Wechsel bei Serbien: Ne. Maksimovic für S. Milinkovic-Savic.

Hitzige Szenen: Serbien gegen die Schweiz bei der WM 2022. © IMAGO/Mike Egerton

Riesen-Aufregung bei WM 2022: Rudelbildung bei Serbien gegen die Schweiz - Shaqiri mittendrin

65. Minute: Uhhhhh ... Riesen-Aufregung! Mitrovic geht im Strafraum zu Boden. Schär hat den Arm draußen. Die Serben fordern vehement Foulelfmeter. Die ganze serbische Bank steht an der Seitenlinie und protestiert. Manche Ersatzspieler gehen wutentbrannt einfach auf das Spielfeld. Es kommt zur Rudelbildung - wieder ist Shaqiri mittendrin.

60. Minute: Vargas und Torwart Milinkovic-Savic prallen nach einem langen Ball zusammen. Der serbische Keeper schickt dem Augsburger Bundesliga-Spieler noch ein paar Ansagen hinterher.

57. Minute: Riesen-Chance für die Schweiz! Embolo macht den Ball aus kürzester Distanz drüber. Der Ex-Gladbacher stand aber ohnehin im Abseits. Die Schweiz drängt auf die Vorentscheidung.

55. Minute: Doppel-Wechsel bei Serbien: Gudelj kommt für Veljkovic, Jovic ersetzt Vlahovic im Sturm.

54. Minute: Die Schweiz kontrolliert das Spiel jetzt doch. Xhaka geht seiner Mannschaft voran. Die Serben wirken etwas verunsichert. Haben sie noch eine Chance auf das Achtelfinale?

Traumtor für die Schweiz: Eidgenossen drehen WM-Spiel gegen Serbien

48. Minute: Tor! Serbien - Schweiz 2:3, Torschütze: Freuler. Ein Traumtor! Embolo schirmt den Ball ab, spielt zurück. Ein Chipp-Ball kommt an den Fünfmeterraum zu Ausgburgs Vargas, der mit der Hake ablegt. Freuler von Nottingham ahnt die Finte und zieht direkt ab. Er trifft den Ball volley gar nicht richtig, dennoch gibt es für den Keeper nichts zu halten.

Eng gedeckt: Der Schweizer Xherdan Shaqiri (re.), der einst beim FC Bayern unter Vertrag stand. © IMAGO/Matthias Koch

47. Minute: Keine Wechsel zur Halbzeit. Milinkovic-Savic ist im Mittelfeld gegen Xhaka zu spät dran und sieht für sein hartes Einsteigen die Gelbe Karte.

46. Minute: Weiter geht es mit dem Krimi um das WM-Achtelfinale!

Krimi um das WM-Achtelfinale: Serbien und Schweiz liefern sich Schlagabtausch

45. Minute + 3: Pause in Doha! Es ist ein offener Schlagabtausch um das WM-Achtelfinale!

44. Minute: Tor! Serbien - Schweiz 2:2, Torschütze: Embolo. Der Ausgleich! Unerwartet, weil das Tor direkt in der serbischen Drangphase fällt. Die Schweizer hebeln über rechts die Dreierkette des Kontrahenten aus, weil die Außenverteidiger nicht rechtzeitig mit nach hinten verschieben. Der Ball kommt flach und scharf an den zweiten Pfosten, wo Embolo genau richtig steht. Im Stile eines Torjägers. Im Stile einer „echten Neun“.

40. Minute: Pavlovic wirft sich an der Strafraumgrenze in einen Schuss und feiert sich für diese Szene selbst. Das nennt man dann wohl Einstellung. Er steht förmlich unter Strom.

Treffsicher: Dusan Vlahovic (re.) für Serbien gegen die Schweiz. © IMAGO / Shutterstock

Rückschlag für die Schweiz: Vlahovic erzielt die Führung für Serbien

35. Minute: Tor! Serbien - Schweiz 2:1, Torschütze: Vlahovic. Die serbischen Fans stehen Kopf. Erneut ein Ballverlust der Schweizer. Freuler macht den Fehler. Tadic nimmt den Ball im Stile eines klassischen Zehners auf und dirigiert bis an die Box. Der alte Mann, was der noch für eine Power hat. Genau im richtigen Moment steckt er durch die Gasse auf Vlahovic, der instinktiv kreuzt und aus der Drehung in die lange Ecke abschließt.

30. Minute: Shaqiri!! Wieder ist der kleine Kraftwürfel durch. Rodriguez verlagert die Seite mit einem herrlichen Flankenball. Der frühere Münchner steht nicht im Abseits, wird allerdings beim Abschluss gestört. Er trifft diesmal nur das Außennetz. Der frühere Schweizer wird mittlerweile bei jeder Aktion von den serbischen Fans heftig ausgepfiffen. Zur Erinnerung: Seine Familie stammt aus dem Kosovo, der sich 2008 von Serbien für unabhängig erklärte.

26. Minute: Tor! Serbien - Schweiz 1:1, Torschütze: Mitrovic. Traumtor für die Serben! Ballverlust der Schweizer im Spielaufbau. Die Balkan-Kicker kontern rasant. Der überragende Tadic ackert die linke Außenbahn entlang und flankt genau im richtigen Moment in die Box. Mitrovic kreuzt und köpft den Ball hervorragend platziert in die lange Ecke.

Ex-Bayern-Star trifft: Xherdan Shaqiri netzt zur Schweizer Führung

20. Minute: Tor! Serbien - Schweiz 0:1, Torschütze: Shaqiri. Die Führung für die Eidgenossen! Schnelles Umschaltspiel, Rodriguez kommt an die Grundlinie. Der Ex-Wolfsburger zieht den Ball scharf nach innen, Serbien klärt genau auf Sow. Der Frankfurter spielt mit viel Übersicht auf Shaqiri raus. Der Ex-Bayern-Star zieht mit seiner linken Klebe ab und hat Glück, dass sein Schuss tückisch abgefälscht wird.

18. Minute: Serbien macht jetzt gehörig Druck. Immer wieder treibt der 34-jährige Tadic seine Mannschaft an. Die Serben parken vier Mann vorne, selbst bei Ballverlust. Das ist mutig, aber auch riskant. Die Schweiz sucht ihr Glück dagegen in langen Bällen auf dem ehemaligen Gladbacher Embolo.

14. Minute: Laut ZDF sind 6000 bis 7000 serbische Fans im Stadion. Sie machen jetzt mächtig Stimmung. Es knistert im weiten Rund!

Riesen-Chance für Serbien: Zivkovic hämmert den Ball an den Schweizer Pfosten

11. Minute: Die Riesen-Chance für die Serben! Zivkovic kreuzt in das Halbfeld und hält dann einfach mal drauf. Der Ball klatscht aus 25 Metern nur so gegen den Pfosten. Ein Raunen geht durch die Arena. Goalie Kobel hätte keine Chance gehabt.

10. Minute: Gute Möglichkeit für Serbien! Tadic tankt sich auf der Grundlinie fast bis zum ersten Pfosten durch.

5. Minute: Die erste Chance für Serbien! Milenkovic von AC Florenz kommt nach einer Ecke zum Kopfball. Der Aufsetzer geht letztlich aber deutlich neben das Tor.

4. Minute: Die Serben laufen mit Zivkovic und Kostic über die Außen hoch an. Die Mannschaft vom Balkan verlegt das Spiel in die Hälfte der Eidgenossen. Ein intensiver Beginn.

Riesen-Chance gegen Serbien: Breel Embolo (Mi.) für die Schweiz. © IMAGO / LaPresse

1. Minute: Riesen-Chance für die Schweiz nach nur 25 Sekunden! Nach einer Billard-Aktion im Strafraum der Serben steht Embolo plötzlich frei vor Keeper Milinkovic-Savic. Dieser pariert aus kürzester Distanz hervorragend. Auch den Nachschuss des ehemaligen Wolfsburgers Rodriguez aus rund 20 Metern wehrt er prächtig ab. Die Eidgenossen legen los wie die Feuerwehr.

1. Minute: Los geht es mit dem WM-Spiel! Gesucht wird ein weiterer Achtelfinal-Teilnehmer.

Update vom 02. Dezember, 19.50 Uhr: Auf der Trainerbank der Schweizer sitzt ein Coach, den so mancher Fan der Fußball-Bundesliga noch kennen dürfte. Sein Name: Murat Yakin. Der heute 48-Jährige spielte einst in Deutschland für den VfB Stuttgart und für den 1. FC Kaiserslautern. Hat er die „Nati“ richtig eingestellt? Das spannende Gruppenfinale wird es zeigen.

WM 2022: Serbien gegen die Schweiz im Live-Ticker – Wer zieht in das Achtelfinale ein?

Update vom 02. Dezember, 19.35 Uhr: Schafft es Serbien diesmal ins Achtelfinale? Die bislang einzigen WM-Teilnahmen 2010 und 2018 endeten jeweils nach der Vorrunde. Mehr noch: Der Einzug in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft wäre der größte Erfolg in der Geschichte der Nationalmannschaft.

Die Schweiz stand dagegen dreimal im Viertelfinale (1934, 1938, 1954). Allerdings war das noch zu Zeiten, als viel weniger Mannschaften am Turnier teilnahmen. Bei der paneuropäischen EM 2021 schaffte es die „Nati“ ebenfalls bis ins Viertelfinale, in dem gegen Spanien (1:3 i.E.) Endstation war. Im Achtelfinale hatten die Eidgenossen sensationell den amtierenden Weltmeister Frankreich 5:4 (i.E.) aus dem Turnier geworfen.

WM 2022: Aufstellung der Schweiz gegen Serbien - BVB-Star Kobel für Sommer im Tor

Update vom 02. Dezember, 19.15 Uhr: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind mittlerweile publik. Die Gladbacher Yann Sommer und Nico Elvedi fehlen der Schweiz jeweils erkältet. Im Tor steht nun BVB-Keeper Gregor Kobel. Im Sturm ruhen die Hoffnungen auf Breel Embolo von der AS Monaco und auf dem früheren Münchner Xherdan Shaqiri.

Bei Serbien stürmen Juve-Star Dusan Vlahovic und Aleksandar Mitrovic (FC Fulham) gemeinsam. Der frühere Frankfurter Filip Kostic (Juventus Turin) soll mit seiner Schnelligkeit über Außen Druck machen.

WM 2022: Tabelle der Gruppe G - Brasilien steht vor der Schweiz

Update vom 02. Dezember, 18.50 Uhr: Kommen wir zur Konstellation in WM-Gruppe G. Topfavorit Brasilien führt die Tabelle mit sechs Punkten und 3:0-Toren an, die Selecao steht damit bereits im Achtelfinale.

Die Schweiz (3 Punkte) ist Zweiter vor Kamerun und Serbien (jeweils 1 Punkt). Den Eidgenossen reicht damit im besten Fall ein Unentschieden, sollte Kamerun bei der WM 2022 nicht gegen Brasilien gewinnen. Beide Spiele werden um 20 Uhr (MEZ) angepfiffen.

Tabelle, Gruppe G Tore: Punkte: 1. Brasilien 3:0 6 2. Schweiz 1:1 3 3. Kamerun 3:4 1 4. Serbien 3:5 1

WM 2022: Serbien gegen die Schweiz im Live-Ticker – Sommer und Elvedi scheiden wohl aus

Update vom 02. Dezember, 18.10 Uhr: Bittere Nachricht für die Schweizer „Nati“ vor dem entscheidenden WM-Spiel gegen Serbien. Zwei Bundesliga-Spieler stehen den Eidgenossen wohl kurzfristig nicht zur Verfügung.

Wie der Blick berichtet, fallen die beiden Gladbacher Yann Sommer und Nico Elvedi aus. Beide Spieler sind demnach erkältet. Für Sommer soll Gregor Kobel von Borussia Dortmund im Tor stehen, heißt es in dem Bericht weiter.

WM 2022: Serbien gegen die Schweiz im Live-Ticker – brisantes Match in Gruppe G um das Achtelfinale

Erstmeldung vom 02. Dezember: München/Doha - Nach dem Match zwischen dem Iran und den USA (0:1) ist es das zweite politisch hochbrisante Spiel dieser WM 2022. Zum Abschluss von Gruppe G treffen im Stadium 974 in Doha Serbien und die Schweiz aufeinander. Erinnerungen an die WM 2018 in Russland werden wach.

Schon damals trafen beide Teams im seinerzeit vorletzten Gruppenspiel aufeinander, schon damals ging es um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Letztlich siegten die Schweizer durch ein Tor von Xherdan Shaqiri in der 90. Minute 2:1. Das Brisante daran: Beim Jubeln kreuzte der frühere Spieler des FC Bayern seine Damen und streckte die Hände aus. Er zeigte den sogenannten „Doppeladler“, der auf der Flagge Albaniens abgebildet ist.

Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka machten „Doppeladler“: In WM-Spiel steckt viel politische Brisanz

Zur Einordnung: Shaqiri wurde 1991 in Gjilan im heutigen Kosovo geboren. 17 Jahre später erklärte das kleine Land auf dem Balkan seine Unabhängigkeit von Serbien, zu dem es bis dahin gehört hatte. Bis heute erkennen nicht alle Länder auf der Welt diese Unabhängigkeit an, darunter ist zum Beispiel Spanien. Shaqiris Schweizer Kollege Granit Xhaka (ehemals Gladbach) hatte kurz nach der Pause den Ausgleich erzielt. Auch der Spieler des FC Arsenal zeigte den serbischen Fans nach seinem Treffer den „Doppeladler“.

Beide Spieler waren vor der Partie wiederum von serbischen Anhängern provoziert und wüst beschimpft worden. Ebenfalls brisant: Xhakas Vater Ragip war Anfang der 1990er Jahre laut der „Sportschau“ der ARD über sechs Monate lang politischer Gefangener, als Serbien Anspruch auf den Kosovo erhob. „Was mein Vater dort erlebt hat, wünscht man niemandem. Ich weiß bis heute nur die Hälfte dieser schlimmen Geschichte“, erzählte Granit Xhaka einmal in einem Interview. Er selbst wurde in der Schweiz geboren, nachdem seine Eltern zuvor ausgewandert waren.

Im Video: Fragen und Antworten zum deutschen WM-Desaster in Katar

Und gegenwärtig? Seit Mitte 2022 liegen der Kosovo und Serbien wieder verstärkt im politischen Clinch. Gestritten wird über Autokennzeichen, Pässe und Bedingungen für den Grenzübertritt. Die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) bleibt auch mit diesem Spiel eine politische.

Verfolgen Sie die WM-Partie Serbien gegen die Schweiz heute Abend ab 20 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)