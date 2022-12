Serbien gegen Schweiz im Live-Ticker: Duell mit Zündstoff - „Nur Hälfte dieser schlimmen Geschichten“

Polarisierende Szene: Ex-Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri (re.) zeigt bei der WM 2018 nach seinem Siegtor gegen Serbien den „Doppeladler“. © IMAGO / Shutterstock

Serbien und die Schweiz wetteifern um das WM-Achtelfinale. Wegen der Herkunft von Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri ist es ein politisch brisantes Spiel. Verfolgen Sie es heute Abend hier im Live-Ticker.

WM 2022: Serbien - Schweiz -:- (-:-), heute, 20 Uhr (MEZ)

Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka machten „Doppeladler“: In WM-Spiel steckt viel politische Brisanz

Aufstellung Serbien: - Aufstellung Schweiz: - Tore: -

München/Doha - Nach dem Match zwischen dem Iran und den USA (0:1) ist es das zweite politisch hochbrisante Spiel dieser WM 2022. Zum Abschluss von Gruppe G treffen im Stadium 974 in Doha Serbien und die Schweiz aufeinander. Erinnerungen an die WM 2018 in Russland werden wach.

Schon damals trafen beide Teams im seinerzeit vorletzten Gruppenspiel aufeinander, schon damals ging es um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Letztlich siegten die Schweizer durch ein Tor von Xherdan Shaqiri in der 90. Minute 2:1. Das Brisante daran: Beim Jubeln kreuzte der frühere Spieler des FC Bayern seine Damen und streckte die Hände aus. Er zeigte den sogenannten „Doppeladler“, der auf der Flagge Albaniens abgebildet ist.

Zur Einordnung: Shaqiri wurde 1991 in Gjilan im heutigen Kosovo geboren. 17 Jahre später erklärte das kleine Land auf dem Balkan seine Unabhängigkeit von Serbien, zu dem es bis dahin gehört hatte. Bis heute erkennen nicht alle Länder auf der Welt diese Unabhängigkeit an, darunter ist zum Beispiel Spanien. Shaqiris Schweizer Kollege Granit Xhaka (ehemals Gladbach) hatte kurz nach der Pause den Ausgleich erzielt. Auch der Spieler des FC Arsenal zeigte den serbischen Fans nach seinem Treffer den „Doppeladler“.

Beide Spieler waren vor der Partie wiederum von serbischen Anhängern provoziert und wüst beschimpft worden. Ebenfalls brisant: Xhakas Vater Ragip war Anfang der 1990er Jahre laut der „Sportschau“ der ARD über sechs Monate lang politischer Gefangener, als Serbien Anspruch auf den Kosovo erhob. „Was mein Vater dort erlebt hat, wünscht man niemandem. Ich weiß bis heute nur die Hälfte dieser schlimmen Geschichte“, erzählte Granit Xhaka einmal in einem Interview. Er selbst wurde in der Schweiz geboren, nachdem seine Eltern zuvor ausgewandert waren.

Und gegenwärtig? Seit Mitte 2022 liegen der Kosovo und Serbien wieder verstärkt im politischen Clinch. Gestritten wird über Autokennzeichen, Pässe und Bedingungen für den Grenzübertritt. Die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) bleibt auch mit diesem Spiel eine politische.

Verfolgen Sie die WM-Partie Serbien gegen die Schweiz heute Abend ab 20 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)