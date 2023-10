Tragischer Vorfall in der Serie A: Fan stirbt bei Versuch, ins Stadion zu kommen

Von: Andre Oechsner

Teilen

Das Topspiel in der Serie A zwischen dem SSC Neapel und dem AC Mailand ist von einem schlimmen Vorfall überschattet worden. Stunden nach der Partie wurde ein Leiche gefunden.

Neapel – Das Spiel in der Serie A zwischen dem SSC Neapel und dem AC Mailand war schon lange vorbei, als ein erschreckender Fund gemacht wurde. Auf dem Parkplatz, der dem Gästesektor des Stadio Diego Armando Maradona anhängt, wurde eine Leiche gefunden.

SSC Neapel Gründungsdatum: 1. August 1926 Trainer: Rudi Garcia Vorsitzender: Aurelio De Laurentiis

Nach Neapel gegen Milan: Leichenfund am Montagmorgen

In Italien berichtet darüber unter anderem die Gazzetta dello Sport. Der Sportzeitung zufolge wurde am Montagmorgen gegen 2 Uhr in einem Tunnel unweit des Gästebereichs ein lebloser Körper gefunden.

Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Mann aus Bacoli, einer Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel. Der tragische Vorfall überschattet wenige Stunden nach Beendigung der Partie die sportlichen Ereignisse.

Milan-Fans beim Auswärtsspiel in der Serie A gegen den SSC Neapel. © IMAGO/Gabriele Maricchiolo

Tragischer Unfall: Mann stirbt nach Sturz aus 20 Metern Höhe

Der Mann ist dem Bericht zufolge an den Folgen eines Sturzes aus etwa 20 Metern Höhe gestorben. Ein weiterer Mann, der sich als Freund des Opfers ausgab, soll gegenüber den Strafverfolgungsbehörden angegeben haben, dass es sich bei dem Ereignis um einen schrecklichen Unfall handelt.

Der 42-Jährige hatte nach Angaben seines Freundes versucht, in das Stadio Diego Armando Maradona einzudringen, um sich das Spiel anzusehen. Demnach verfügte er über keine gültige Eintrittskarte. Nachdem der Freund eine Absperrung sah, ließ er von dem Vorhaben ab, seinen Begleiter konnte das offenbar nicht stoppen.

Endstand 2:2: Doppelpack von Olivier Giroud reicht Milan nicht

Mit schweren Folgen: Der Mann überstieg die Absperrung, kletterte etwa 20 Meter in die Höhe und stürzte dann ab. Scheinbar musste sein Freund die schreckliche Szenerie mit ansehen. Die Ermittlungen zum Fall sind derzeit noch nicht abgeschlossen und dauern weiterhin an.

Wenige Stunden vor der Entdeckung des Leichnams wurde Fußball gespielt. Das Spitzenspiel des 10. Spieltags der Serie A zwischen dem SSC Neapel und dem AC Mailand endete 2:2-unentschieden. Olivier Giroud brachte die Rossoneri zunächst via Doppelpack in Führung, Matteo Politano und Giacomo Raspadori glichen in der zweiten Halbzeit für Napoli aus. Milan hat als Tabellendritter drei Punkte Rückstand auf den Führenden Stadtrivalen Inter, Neapel ist Fünfter. (aoe)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.