Juventus kassiert erste Saisonniederlage bei Khedira-Comeback

Ex-Bayern-Profi Douglas Costa brachte Juventus Turin in Führung.

Beim Comeback von Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat Titelverteidiger Juventus Turin seine erste Saisonniederlage in der italienischen Serie A kassiert.

Turin - Der Fußball-Rekordmeister unterlag zum Auftakt des achten Spieltages Lazio Rom 1:2 (1:0) und verpasste es damit, Tabellenführer SSC Neapel unter Druck zu setzen. Der Spitzenreiter spielt am Abend bei AS Rom und hatte vor seinem Match drei Punkte Vorsprung auf die alte Dame.

Lazio, das im früheren Dortmunder Ciro Immobile (47., 54./Foulelfmeter) seinen Matchwinner hatte, zog nach Punkten (19) mit Juve gleich. Für den Meister, der seine ersten sieben Saisonspiele gewonnen hatte, war es nach dem 2:2 bei Atalanta Bergamo der zweite Rückschlag im Kampf um die Titelverteidigung.

Ex-Bayern-Profi Costa bringt Juventus in Führung

Die Gastgeber, bei denen Weltmeister Benedikt Höwedes wegen seiner Oberschenkelverletzung immer noch auf sein Debüt im Juve-Trikot warten muss, waren durch den ehemaligen Bayern Douglas Costa (23.) in Führung gegangen. In der 36. Minute scheiterte Mittelfeldspieler Khedira, der wegen einer Entzündung im Knie knapp sieben Wochen ausgefallen war, mit einem Distanzschuss am guten Lazio-Schlussmann Thomas Strakosha.

Im zweiten Durchgang dominierte aber Lazio, das im Sommer durch ein 3:2 gegen Doublegewinner Juventus bereits den italienischen Supercup gewonnen hatte, das Geschehen. Khedira wurde in der 65. Minute ausgewechselt.

