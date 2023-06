Punktgleich im Abstiegskampf - in Italien führt eine neue Regelung zum Abstiegs-Showdown

Von: Jannek Ringen

Die Saison in der Serie ist seit dem vergangenen Wochenende beendet. Zumindest für 18 der 20 teilnehmenden Team, denn es kommt zu einem Endspiel.

Udine – Die Saison in der italienischen Serie A ist beendet und der SSC Neapel holt sich erstmals seit 33 Jahren den Scudetto. Doch noch nicht alle Teams können in den Urlaub gehen. Eine neue Regelung sorgt für einen Showdown zwischen Spezia Calcio und Hellas Verona um den Klassenerhalt.

Serie A Gründung: 1897 Aktueller Meister: SSC Neapel Rekordmeister: Juventus Turin (36 Titel)

Neue Regelung aus letztem Sommer tritt in Kraft

Im vergangenen Sommer führte die italienische Liga eine neue Regelung ein, die zu mehr Spannung bei den Entscheidungen in der Liga sorgen sollte. Sind zwei Teams punktgleich, so steht ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz an.

Dies gilt sowohl für den Abstiegskampf, wo die Regel nun in Kraft tritt, als auch für die Meisterschaft. Sind der Tabellenführer und der Zweite am Ende des 38. Spieltag punktgleich, kommt es zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. Man stelle sich diese Regelung in Deutschland vor, wo sowohl Bayern als auch Dortmund 70 Punkte am Ende der Saison hatten.

Spezia Calcio und Hellas Verona kämpfen um den Verbleib in der Serie A. © IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Spezia Calcio und Hellas Verona treffen sich in Udine

Nur knapp ein Jahr nachdem die Regelung beschlossen wurde, kommt es also zu diesem Entscheidungsspiel. Der Grund dafür ist der Umstand, dass sowohl der 17. Spezia Calcio als auf der 18. Hellas Verona 31 Punkte haben. Zwischen diesen beiden kommt es nun zum entscheidenden Spiel am Abend des 11. Juni.

Da beide Mannschaften am letzten Spieltag ihre Spiele gegen den AC Milan und die AS Rom verloren hatten, blieb die Punktgleichheit bestehen. Am kommenden Sonntag treffen die beiden Teams in Udine aufeinander, um den letzten Teilnehmer der Serie A für die Saison 2023/24 auszuspielen.

Ein Modell für Deutschland?

In Italien wurde der Scudetto letztmals 1964 in einem Entscheidungsspiel vergeben. In Deutschland wird seit Jahren über mögliche Playoffs um die Meisterschaft diskutiert. Das italienische Modell könnte durchaus ein Vorbild für die Bundesliga sein.

Das Gedankenspiel ist aufgrund der abgelaufenen Bundesliga-Saison besonders attraktiv. Dann würde es zu einem Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen dem BVB und dem FC Bayern auf neutralem Platz kommen. Und ganz nebenbei hätte der Treffer von Niklas Süle in der fünften Minute der Nachspielzeit diesen erst ermöglicht. Man stelle sich dies einmal vor … (jari)