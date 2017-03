Bitte Heimniederlage für die Roma: Neapel siegt in der Hauptstadt

Rom - Der SSC Neapel hat das Duell der Europapokal-Aspiranten in der Serie A beim AS Rom gewonnen. Zum Matchwinner wird ein Belgier.

Rückschlag für den italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom und Nationalspieler Antonio Rüdiger: Im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation verlor der Tabellenzweite der Serie A gegen seinen direkten Verfolger SSC Neapel am 27. Spieltag 1:2 (0:1) und hat in der Tabelle nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Süditaliener.

Der belgische Nationalspieler Dries Mertens (26., 50.) traf doppelt gegen die Hauptstädter, bei denen Rüdiger als rechter Außenverteidiger durchspielte. Dem Niederländer Kevin Strootman (89.) gelang im Stadio Olimpico nur noch der Anschlusstreffer für die Roma.

Zum großen Profiteur der AS-Pleite könnte Tabellenführer Juventus Turin avancieren. Der Rekordchampion um Weltmeister Sami Khedira würde am Sonntag durch einen Sieg bei Udinese Calcio seinen Vorsprung in der Tabelle auf Rom auf zehn Punkte vergrößern.

sid