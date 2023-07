Euro-League-Sieger setzt wohl ganzen Kader auf Transferliste – FC Bayern als Nutznießer?

Von: Lina Krull

Ende Mai noch der Titel in der Europa League, jetzt mittendrin in finanziellen Schwierigkeiten: Der FC Sevilla muss wohl Spieler verkaufen – auch an den FC Bayern München?

Sevilla – Überraschung beim Sieger der Europa League: Der FC Sevilla steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Wie die spanische Sport-Tageszeitung Marca berichtet, hat der spanische Klub den ganzen Kader auf die Transferliste gesetzt, um immense Schulden tilgen zu können. Von welchen Spielern könnte der FC Bayern München potenziell profitieren?

Euro-League-Sieger FC Sevilla mit Schulden in Millionenhöhe: Wer muss gehen?

Vom ganz großen Erfolg bis hin zur bitteren Pleite: Laut der spanischen Zeitung Marca soll der spanische Europa-League-Sieger FC Sevilla 90 Millionen Euro Schulden haben. Um diese hohe Summe zu tilgen, wurde die komplette Mannschaft zum Verkauf freigegeben. Der Präsident der Andalusier, Pepe Castro, soll bereits mit der sportlichen Leitung in Kontakt gestanden haben. Laut des Berichts würden dabei ein oder zwei große Verkäufe nicht ausreichen. Die Kasse muss wieder aufgefüllt werden, nicht nur, um die Schulden auszugleichen.

Sevilla hat sich mit dem Gewinn der Europa League automatisch für die Champions League qualifiziert. Ein adäquater Kader wird für die nächste Saison unumgänglich sein. Gerade die Leistungsträger des Vereins mit Youssef En-Nesyri (Mittelstürmer), Bono (Torwart) und Lucas Ocampos (Rechtsaußen) könnten aber einem Verkauf zum Opfer fallen. Denn durch sie könnte der Verein an mehr Geld kommen. Anscheinend soll Sevilla nach der Marca sogar halb Europa angerufen haben, um Spieler anzubieten. Die Premier League sei wohl besonders im Fokus. Ob auch die Telefone in München geklingelt haben?

Einige von ihnen könnten in der nächsten Saison nicht mehr im Kader des FC Sevilla stehen. © IMAGO / Nicolo Campo

Kaderplanung: So sieht‘s beim FC Bayern München aus

Beim Rekordmeister nimmt die Kaderplanung für die nächste Saison indessen immer weiter Form an. Während Konrad Laimer (Zentrales Mittelfeld) und Raphael Guerreiro (Linksverteidiger) bereits verpflichtet wurden, stehen Kim Min-jae, Kyle Walker und Harry Kane in Gesprächen mit dem FC Bayern München. Vor allem die Suche nach einem neuen Mittelstürmer rückt in den Fokus der Münchner. Der marokkanische Nationalspieler Youssef En-Nesyri vom schwer gebeutelten FC Sevilla wäre dementsprechend eine finanziell stemmbare Option.

Auf der Seite der möglichen Abgänge stehen Namen wie Benjamin Pavard und Lucas Hernandez. Spekulationen um Verhandlungen zwischen Sadio Mané und dem saudi-arabischen Topklub Al-Nassr kommen zudem auf. In der Defensive wären Loïc Badé und Gonzalo Montiel entsprechende Sevilla-Optionen für Bayern mit Marktwerten von jeweils 12 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).

Ob die freigegebenen Spieler des FC Sevilla bei europäischen Topklubs unterkommen, hängt vor allem von den Angeboten der Vereine ab. Sevilla muss die Schulden tilgen – und nächste Saison trotzdem konkurrenzfähig sein. (likr)