Eintracht: Spektakulärer Neuzugang im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen und scheint in der portugiesischen Liga fündig geworden zu sein.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat durch die Abgänge von Jesper Lindström (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) weit über 100 Millionen Euro eingenommen. Ein Teil dieses Geldes soll im Winter reinvestiert werden in den Kader. Sportvorstand Markus Krösche sucht vor allem nach neuen Stürmern, hält aber auch auf anderen Positionen die Augen offen.

Hidemasa Morita Geboren: 10. Mai 1995 (Alter 28 Jahre), Takatsuki, Präfektur Ōsaka, Japan Verein: Sporting Lissabon Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkungen

Scheinbar ist den Verantwortlichen der SGE ein zentraler Mittelfeldspieler ins Auge gesprungen. Nach Informationen der portugiesischen Sportzeitung Record soll Eintracht Frankfurt Interesse an Hidemasa Morita zeigen. Der Japaner steht beim Top-Klub Sporting Lissabon unter Vertrag und gehört zum Stammpersonal der Mannschaft von Cheftrainer Rúben Amorim.

In der laufenden Saison stand Hidemasa Morita in allen acht Ligaspielen in der Startelf und konnte einen Treffer und eine Vorlage beisteuern. Er ist Leistungsträger seines Teams und hat großen Anteil daran, dass Sporting Lissabon an der Tabellenspitze liegt – vor Benfica Lissabon und dem FC Porto.

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Hidemasa Morita. © IMAGO/Germany v Japan

Wie Record berichtet, sollen Scouts von Eintracht Frankfurt den Japaner bereits zweimal beobachtet haben. Die SGE plant aber keinen Transfer für den Winter, sondern für den kommenden Sommer. Grund soll sein, dass Sporting-Trainer Amorim sein Veto für einen Abschied während der Saison eingelegt hat.

Eintracht Frankfurt mit Interesse anHidemasa Morita?

Eintracht Frankfurt ist aber offenbar nicht der einzige Verein aus der deutschen Fußball-Bundesliga, der Interesse an einer Verpflichtung von Hidemasa Morita hat. Neben der SGE soll auch der FSV Mainz 05 seinen Hut in den Ring geworfen haben. Ob die Rheinhessen aber finanziell mit den Adlern mithalten können, ist zumindest fraglich.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Hidemasa Morita spielte in seiner Jugend für Takatsuki Shimizu FC, Takatsuki Municipal 9th MS, Kanemitsu Osaka HS und Ryutsu Keizai University. Anschließend ging es zunächst per Leihe und schließlich fest zu Kawasaki Frontale. 2021 sicherte sich der portugiesische Klub Santa Clara den Mittelfeldspieler ablösefrei. Sporting Lissabon verpflichtete den Japaner im Sommer 2022 für 3,45 Millionen Euro. Seinen Marktwert hat der Mittelfeldspieler mittlerweile auf zwölf Millionen Euro gesteigert. (smr)